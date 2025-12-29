До фіналу мирних переговорів щодо України ще далеко, - Туск

Якщо Росії вдасться розділити Захід і Україну, то програє і Україна, і Захід, вважає Туск.

Успіхом переговорів щодо завершення війни в Україні є декларація участі США у гарантіях безпеки. Проте до фіналу переговорів ще далеко. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в соцмережі Х.

"Після нічних переговорів із лідерами європейських держав одне зрозуміло: Захід і Україна програють цю конфронтацію, якщо Росії вдасться нас розділити та диктувати умови миру. Успіхом є декларація участі США у гарантіях безпеки. Але до фіналу переговорів ще далеко", - зауважив він.

Нагадаємо, що раніше Туск заявив, що у разі нового нападу Росії на Україну США дадуть агресору військову відповідь. Він казав, що єдиний реальний шанс переконати Росію розпочати серйозні переговори про припинення війни або принаймні припинення вогню - це об’єднання всього Заходу.

Туск закликав країни ЄС надати фінансову підтримку Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав країни ЄС надати фінансову підтримку Україні сьогодні, аби в Європі не пролилася кров завтра. Таку заяву він зробив перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі.

"Зараз у нас є простий вибір - або гроші сьогодні, або кров завтра. І я говорю не лише про Україну. Я говорю про Європу. І це наше рішення, щоб ухвалити. Лише наше", - наголосив Туск.

На його думку, усі європейські лідери повинні взятися за цю справу.

