У Кремлі наполягають, що повинен тривати "скрупульозний та експертний" робочий процес.

Жодного прориву на переговорах у Маямі щодо врегулювання війни в Україні немає. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

"Це робочий процес. Ми ж говорили, що спочатку має бути робочий процес досить скрупульозний, на експертному рівні", - заявив Пєсков.

За словами Пєскова, для Росії зараз головне – отримати від США деталі їхніх переговорів із європейцями та Україною та перевірити, наскільки це відповідає "духу Анкориджа". Йдеться про зустріч Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа, яка відбулася у серпні на Алясці.

Переговори у Маямі - головні новини

Нагадаємо, що напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прогрес у мирних переговорах щодо України. Однак він додав, що наразі не може з упевненістю сказати, що мирне врегулювання можливе.

Згодом президент України Володимир Зеленський розповів про попередні результати роботи української делегації в Маямі. Там із представниками Сполучених Штатів Америки узгоджувалися кілька проєктів документів щодо припинення війни.

Раніше спецпосланець США Стів Віткофф, коментуючи переговори в Маямі, сказав, що під час окремої зустрічі у форматі США-Україна увагу приділили подальшому розробленню плану з 20 пунктів, узгодженню позицій щодо гарантій безпеки, зокрема з боку США, а також подальшому розробленню плану економічного розвитку і процвітання.

