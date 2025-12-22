Напрацьовано проєкти базового блоку всіх документів, у тому числі з закритими додатками.

Президент України Володимир Зеленський розповів про попередні результати роботи української делегації в Маямі. Там із представниками Сполучених Штатів Америки узгоджувалися кілька проєктів документів щодо припинення війни.

У тому числі йшлося про майбутні юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам під час виступу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби.

"Наша головна мета – справедливий мир і закінчення війни. Поки що є війна, але ми робимо все для того, щоби саме на дипломатичному шляху у нас була перемога. Як мінімум – на дипломатичному шляху. Це для того, щоби зберегти якомога більше наших героїчних військових, наших бійців", – відзначив Зеленський.

Глава держави додав, що зараз українська переговорна делегація повертається з Маямі до України. Президент вже зранку матиме більше деталей.

"На мій погляд, все можливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів [проєктів – УНІАН], вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально, але цей план є", – підкреслив Зеленський.

Також він зауважив, що є напрацьовані гарантії безпеки між Україною, європейцями і США. Мова про рамковий документ.

"Є окремий документ між нами і Сполученими Штатами Америки – двосторонні гарантії безпеки. Саме їх, ми бачимо, має бути розглянуто у Конгресі США, з деякими деталями і додатками закритими", – відзначив президент.

Зеленський вирішив не розкривати подробиці.

"Я бачив перші напрацювання. Там майже 90%, якщо чесно, саме тих додатків, які для нас важливі – на що може розраховувати наша армія і Україна після підписання таких гарантій, наскільки сильними ми можемо бути. І виглядає все це достатньо достойно", – сказав президент.

Він уточнив, що йдеться про спільне напрацювання України та США.

"Це говорить про те, що ми дуже близькі до реального результату", – додав глава держави.

Також він повідомив, що напрацьовано перший проєкт договору про відновлення України.

"У принципі, базовий блок всіх документів, на мій погляд, готовий. Є деякі речі, на що ми не готові. І є речі, впевнений, на що не готові "руські". Американці зараз залишились на перемовини з тією стороною – з представниками Росії. Вони будуть розмовляти, і потім ми отримаємо від них фідбек (відгук)", – повідомив Зеленський.

Президент додав, що США просять поки публічно не розкривати подробиці неузгоджених форматів документів.

Війна в Україні і США

Як повідомляв УНІАН, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прогрес у мирних переговорах щодо України. Однак він додав, що наразі не може з упевненістю сказати, що мирне врегулювання можливе.

Раніше спецпосланець США Стів Віткофф, коментуючи переговори в Маямі, сказав, що під час окремої зустрічі у форматі США-Україна увагу приділили подальшому розробленню плану з 20 пунктів, узгодженню позицій щодо гарантій безпеки, зокрема з боку США, а також подальшому розробленню плану економічного розвитку і процвітання.

