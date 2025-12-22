Венс заявив, що представники України "в приватному порядку визнають, що втратять Донецьку область", але це питання залишається головною перешкодою.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прогрес у мирних переговорах щодо України, однак водночас додав, що наразі не може з упевненістю сказати, що мирне врегулювання можливе. В інтерв'ю виданню UnHerd він розкрив основні проблемні питання в переговорах і сказав, яка сторона є головною перешкодою на шляху до фінішної прямої.

Так, Венс сказав, що отримав оновлену інформацію від переговірників, і наголосив, що важливим досягненням є те, що всі питання тепер відкрито обговорюються.

"Є невелика гра в завуальоване замовчування, в приховування за вигаданими питаннями, в нерозкриття своїх карт. І це спостерігається у всіх учасників складних переговорів. І те, що ми бачили з боку українців і росіян за останні пару тижнів, - це реальне розуміння того, що не підлягає обговоренню, а що підлягає", - заявив він.

При цьому, хоча він заявив, що в переговорах є прогрес, проте неоднозначно відповів на запитання про досягнення миру:

"Сидячи тут сьогодні, я б не став стверджувати з упевненістю, що ми прийдемо до мирного вирішення. Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо, і є велика ймовірність, що ми цього не зробимо".

Питання територій

Венс зазначив, що росіяни хочуть територіального контролю над Донецькою областю, водночас українці розглядають це як серйозну проблему безпеки.

При цьому, за його словами, представники України "в приватному порядку визнають, що в кінцевому підсумку, ймовірно, втратять Донецьку область - але, знаєте, в кінцевому підсумку: це може статися за 12 місяців, а може й пізніше".

Тому це питання територіальної поступки є суттєвою перешкодою на шляху переговорів, зазначив Венс.

Інші спірні питання

Венс також розповів, що серед обговорюваних питань залишається контроль над Запорізькою АЕС і статус українців, які проживають на окупованих територіях, а також питання відновлення України.

"Хто контролює [Запорізьку] ядерну станцію? Чи може вона контролюватися спільно? Чи має вона контролюватися однією або кількома сторонами? Що в кінцевому підсумку станеться з етнічними росіянами, які все ще перебувають в Україні? Що станеться з етнічними українцями, які все ще перебувають у Росії? Українцями, які нині перебувають на [окупованій Росією] території, але хочуть жити в Україні?", - перерахував Венс.