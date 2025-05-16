Очікування від можливих переговорів у Стамбулі були високими — зустріч Трампа, Путіна та Зеленського могла стати переломною. Проте ключові фігури не з’явилися. Захід перетворився на дипломатичне розчарування: у ЗМІ жартома обговорювали, "де ж Володимир (Путін - УНІАН)?". Втім, надія на мир ще не згасла, пише The Telegraph.
Зеленський провів зустріч у Туреччині, але в Анкарі — з Ердоганом. Путін залишився в Москві, зустрічався з банкіром і займався "непублічними справами", згодом стало відомо, що він звільнив генерала Олега Салюкова, який командував сухопутними військами Кремля. Трамп, який раніше натякав, що поїде в разі приїзду Путіна, залишився на Близькому Сході.
Порожня дипломатія
Жодних змістовних переговорів у четвер не відбулося — навіть між помічниками. Росія направила делегацію, яку очолив ексміністр культури Володимир Мединський. Її участь виглядала символічною, і, за словами Зеленського, була суто "бутафорською".
Москва вчергове просуває умови, сформульовані ще в "Стамбульському комюніке" 2022 року: Україна мала б відмовитися від НАТО, роззброїтися, прийняти нейтралітет і погодитися на "гарантії" з правом вето для РФ. Київ ці умови відкинув як капітуляцію.
Видання пише, що це міг би бути історичний день, одна з найважливіших зустрічей з часів зустрічі Вінстона Черчилля, Франкліна Д. Рузвельта та Йосипа Сталіна в Ялті в лютому 1945 року:
"Якби Дональд Трамп, Володимир Путін та Володимир Зеленський зібралися разом за банкетним столом у величному стамбульському палаці Долмабахче, цілком можливо, що вони могли б змінити долю Європи. Натомість це був день фарсу та плутанини, коли жоден із трьох лідерів не з'явився в Стамбулі, а світова преса розіграла затяжну гру "Де Володимир?".
Чи насправді ситуація критична?
Попри формальний провал, європейські дипломати не втрачають надії. Вони припускають, що Трамп починає втрачати терпіння щодо Путіна — російський лідер проігнорував саме ті переговори, які сам ініціював, і відхилив заклик до 30-денного перемир’я.
На думку дипломатів, така впертість може підштовхнути Трампа до підтримки найжорсткіших санкцій проти Росії.
Сенатор Ліндсі Грем уже запропонувала законопроєкт із 500-відсотковими тарифами для імпортерів російської нафти. На його думку, це може завдати критичного удару по російській економіці.
Холодна реакція Вашингтона
Попри очікування, президент США не демонструє рішучої реакції. Відповідаючи журналістам у літаку, він заявив:
"Я не розчарований... Чому я маю бути розчарованим?"
Чи змінить він свою позицію — поки невідомо. Але передбачити дії Трампа, як зазначають аналітики, — справа невдячна. Чи врахували це в Європі — залишається під питанням.
Переговори в Туреччині: останні новини
Переговори між Росією та Україною в Туреччині мали відбутися 15 травня. Проте зустріч так і не відбулася. Очільник делегації РФ Володимир Мединський заявив, що з 10 ранку 16 травня представники країни-агресорки чекатимуть на делегацію України.
Тим часом президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад української делегації на переговорах. Очолить її міністр оборони України Рустем Умєров. Представлятимуть Україну, зокрема, і перший заступник Міністра закордонних справ Сергій Кислиця, а також заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.