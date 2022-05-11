Жозеп Боррель вважає найкращим кандидатом на цю роль ООН.

Європейський союз не може бути посередником між Російською Федерацією та Україною. Сторони повинні визначити результат переговорів.

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Не ми. Росіяни цього не приймуть, як і ми не приймемо Росію як посередника", - зазначив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, Китай для цієї ролі також не підходить, тому що схиляється в бік РФ. Водночас європейський політик вказав на заслуги Анкари в посередницькій роботі між Києвом і Москвою.

"Найкраще, звичайно, була б Організація Об'єднаних Націй", - підкреслив Боррель.

Українсько-російські переговори в Туреччині

29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Після звірств російських військових у Бучі процес зупинився. Втім, навіть незважаючи на це, президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не має іншого виходу, окрім як сісти за стіл переговорів з Путіним.

12 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що переговори з українською делегацією повернулися в глухий кут після "провокацій" в Бучі. Пізніше глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія спростував заяви росіян про те, що Україна нібито відмовилася від Стамбульського Комюніке і змінила свою позицію.

24 квітня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що українська та російська сторона працюють над спільною декларацією. У той же час дипломат вказав, що остаточне рішення за президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова повністю вийти з мирних переговорів, якщо Росія вб'є мирних українців і військових, яких можна звільнити.

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