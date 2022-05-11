Європейський союз не може бути посередником між Російською Федерацією та Україною. Сторони повинні визначити результат переговорів.
Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Не ми. Росіяни цього не приймуть, як і ми не приймемо Росію як посередника", - зазначив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
За його словами, Китай для цієї ролі також не підходить, тому що схиляється в бік РФ. Водночас європейський політик вказав на заслуги Анкари в посередницькій роботі між Києвом і Москвою.
"Найкраще, звичайно, була б Організація Об'єднаних Націй", - підкреслив Боррель.
Українсько-російські переговори в Туреччині
29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.
Після звірств російських військових у Бучі процес зупинився. Втім, навіть незважаючи на це, президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не має іншого виходу, окрім як сісти за стіл переговорів з Путіним.
12 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що переговори з українською делегацією повернулися в глухий кут після "провокацій" в Бучі. Пізніше глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія спростував заяви росіян про те, що Україна нібито відмовилася від Стамбульського Комюніке і змінила свою позицію.
24 квітня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що українська та російська сторона працюють над спільною декларацією. У той же час дипломат вказав, що остаточне рішення за президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.
При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова повністю вийти з мирних переговорів, якщо Росія вб'є мирних українців і військових, яких можна звільнити.