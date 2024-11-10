Люди на окупованих територіях живуть у страху.

Адміністрація Дональда Трампа може виступити за перемир'я або підписання мирної угоди між Москвою та Києвом. Це залишить п'яту частину України під окупацією.

The Economist пише, що Вашингтон має зрозуміти, яким саме кремлівський правитель Путін бачить життя на окупованих територіях. Один з членів українського спротиву розповів журналістам, що Росія створила там "тюремне суспільство" - люди бояться, тому змушені приховувати свої погляди від інших:

"Бути без російського паспорта сьогодні - все одно, що бути біженцем на власній землі. Майже всі важливі посади займають росіяни. Будь-хто з проукраїнськими поглядами боїться, що його відправлять "на підвал".

Окупанти перевели всі школи на російську навчальну програму, відкрили свої молодіжні та воєнізовані організації, а також змусили людей приймати російське громадянство. Без російського паспорта вони не зможуть влаштувати дітей до школи, отримати медичну та соціальну допомогу, а також зберегти контроль над власним майном та бізнесом. Через це деякі люди повертаються на окуповані території.

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Автор нової доповіді для Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Микола Петров каже, що репресії та руссифікація покликані трансформувати соціальну та політичну структуру захоплених територій.

За даними Києва, на початку 2022 року на окупованих територіях Донбасу проживало 6,4 мільйона людей. Тепер їх залишилося 3,5 мільйони, каже Петров. Через це у окупантів виникла гостра нестача робочої сили, вони направили туди близько 40-50 тисяч робітників з Росії та Центральної Азії.

Плани Трампа щодо війни

Як відомо, під час передвиборчій компанії американський політик обіцяв своїм виборцям, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години та вивести з конфлікту Сполучені Штати.

7 листопада він провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Західні ЗМІ писали, що він запевнив його у продовженні підтримки України. Водночас журналісти неодноразово повідомляли, що "план" Трампа полягає у досягненні угоди, яка може передбачати територіальні поступки з боку України.

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