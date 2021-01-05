Затримання судна відбулося на тлі збільшеної напруженості між Тегераном і Сеулом через іранські кошти, заморожені в південнокорейських банках через санкції США.

Державний департамент США закликав Іран "негайно звільнити танкер", який був захоплений Тегераном у водах Перської затоки.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту, передає Голос Америки.

"Сполучені Штати стежать за інформацією про те, що іранський режим затримав танкер під прапором Республіки Корея. Режим продовжує загрожувати правам і свободам судноплавства в Перській затоці в рамках спроби змусити міжнародне співтовариство послабити санкційний тиск. Ми приєднуємося до заклику Республіки Корея до Ірану негайно звільнити танкер", - сказано в повідомленні.

Затримання судна відбулося на тлі збільшеної напруженості між Тегераном і Сеулом через іранські кошти, заморожені в південнокорейських банках через санкції США. Південна Корея підтвердила захоплення свого танкера-хімовоза іранською владою у водах Оману і зажадала його негайного звільнення.

Кілька іранських ЗМІ, в тому числі державне телебачення, заявили, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) захопив судно через нібито забруднення затоки хімічними речовинами.

"Згідно з початковими повідомленнями місцевої влади, це чисто технічне питання, і судно було доставлено на берег через забруднення моря", - цитує слова офіційного представника Міністерства закордонних справ Ірану Саїда Хатібзаде державне телебачення країни.

Напівофіційне інформаційне агентство Tasnim опублікувало фотографії, на яких швидкісні катери КВІР супроводжують танкер, який, за їхніми словами, перевозив 7200 тонн етанолу.

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Серед затриманих членів екіпажу - громадяни Південної Кореї, Індонезії, В'єтнаму та М'янми. Державне телебачення Ірану повідомило, що танкер утримується в іранському портовому місті Бендер-Аббас. За даними МЗС Південної Кореї, на кораблі було 20 членів екіпажу.

П'ятий флот ВМС США, що базується в Бахрейні, знає про інцидент і стежить за ситуацією, повідомила прес-секретар Ребекка Ребарік.

Інцидент стався напередодні очікуваного візиту заступника Міністра закордонних справ Південної Кореї в Тегеран. Хатібзаде сказав, що візит відбудеться найближчими днями, в ході якого офіційні особи обговорять вимогу Ірану про те, щоб Південна Корея розморозила 7 мільярдів доларів.

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Автор: УНІАН