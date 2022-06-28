Жителі західних країн відчувають наслідки війни через підвищення збільшення цін на енергоносії.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що підвищення цін на енергоносії у світі не повинно впливати на довгострокову підтримку України у війні з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Мадриді під час участі у Публічному форумі НАТО.

Як зазначив генеральний секретар Альянсу, не можна заперечити, що країни НАТО "сплачують ціну" через наслідки війни Росії проти України.

"Але ми повинні пам'ятати, що нині найвищу ціну сплачує український народ і українські Збройні сили. Вони насправді щодня воюють. Ми бачимо жертви. Ми бачимо атаки на міста і цивільну інфраструктуру: лікарні, школи", - наголосив Столтенберг.

"Я визнаю, що люди в країнах союзників і партнерів НАТО бачать наслідки війни через високі ціни на енергоносії, і я поділяю цю стурбованість. Політичні лідери країн Альянсу вирішують це по-різному, але це зовсім інша ситуація порівняно з ситуацією, в якій перебувають люди в Україні, яких вбивають, і де ми бачимо звірства", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, необхідно оцінювати ситуацію у перспективі та продовжувати підтримувати Україну.

"Це свого роду моральне і політичне зобов'язання перед Україною. Це відповідає нашим інтересам, аби підтримувати Україну", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО підтримує Україну, бо вона є близьким партнером.

"Це буде наш світ. Світ союзників НАТО буде у більшій небезпеці, якщо Путін виграє війну. Тому у наших інтересах забезпечити, що Україна виграє як суверенна незалежна держава, і тому ми повинні надавати підтримку стільки, скільки необхідно", - заявив Столтенберг.

На його думку, у майбутньому ціна для Заходу буде вищою, якщо зараз не докласти зусиль для перемоги України.

Раніше стало відомо, що лідери G7 домовилися про безстрокову військову та фінансову підтримку України.

27 червня "Велика сімка" визнала, що насувається глобальна економічна криза.

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