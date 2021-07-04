Операцію проведуть у римській лікарні імені Джемеллі.

Сьогодні, 4 липня, Папа Римський Франциск був госпіталізований в одну з клінік Риму, де понтифіку проведуть операцію на кишківнику.

Про це повідомляє Reuters.

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Операцію проведуть у римській лікарні імені Джемеллі (Policlinico Gemelli). На цей час відомо, що операція буде проводитися через симптоматичний стенозу товстої кишки (дивертикулярну хвороби кишківника).

Дане хірургічне втручання є плановим.

За кілька годин до госпіталізації, Франциск вітав публіку на площі Святого Петра в Римі. У недільній проповіді він пообіцяв, що у вересні відвідає Угорщину та Словаччину.

Папа Римський і Україна

29 квітня 2021 кардинал Леонардо Сандрі заявив про те, що Папа Римський готовий бути посередником на зустрічі Зеленського з Путіним.

1 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска здійснити візит в Україну.

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Автор: Олена Коваленко