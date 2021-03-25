Будь-які спроби виправдати російський газопровід - це брехня, за якою ховається спроба задушити Київ і пограбувати Москву.

Лишилося прокласти менше 100 кілометрів труби, щоб добудувати російський газопровід "Північний потік-2" через Балтійське море до Мекленбургу. Він повинен постачати газ в Німеччину, підриваючи головну мету НАТО і західного союзу.

Про це пише The Telegraph, додаючи, що проект можуть так і не добудувати. Або ж якщо добудують, то газу в ньому не буде. Хіба що Німеччина готова ризикнути невиправно підірвати відносини зі США і Східною Європою. П'ять європейських компаній, які взяли участь в консорціумі й діють, свідомо чи ні, як агенти зовнішньої політики Володимира Путіна, тепер у Вашингтона на прицілі. Shell одна з них.

Читайте такожAtlantic Council: Час для знищення "Північного потоку-2" закінчуєтьсяБілий дім Джо Байдена і обидві партії в Конгресі вважають "Північний потік-2" зрадою альянсу, новим "Пактом Ріббентропа-Молотова", як його називають в Польщі. І американці стали на стежку війни.

Аргументи на користь "Північного потоку-2" говорять, що він нібито допомагає прив'язати Росію до західної системи, а отже зменшує стратегічну загрозу поглиблення китайсько-російського пакту. А ще він нібито забезпечує такий необхідний газ для відмови від вугілля. Це звучить правдоподібно, але це брехня.

"Газопровід - це чиста диверсія. Він не постачає жодної додаткової молекули газу", - сказав професор Алан Райлі з Atlantic Council.

Натомість від дозволяє російському монополісту "Газпрому" обійти ГТС України, позбавити країну важливого джерела доходів і стратегічного важеля впливу. Український газопровід працює далеко не на повну потужність. Він може доставити будь-які об'єми, які можуть знадобитися в майбутньому. У "Північного потоку-2" лише дві цілі. Перша - ізолювати й задушити Україну, а також завдати шкоди Польщі, зупинивши потік газу через її газопровід. Нова "труба" - це інструмент реваншистських амбіцій Путіна. Тож вона точно не прив'яже його до Заходу, а зробить більш небезпечним.

Друга мета чітко й зухвало описана в звіті російського банку "Сбербанк". Компанія "Газпром" стала інструментом для укладання контрактів на виконання нікому не потрібних робіт, щоб оточення Володимира Путіна могло збагачуватися.

"Північний потік - це проект з пограбування", - сказав професор Райлі.

The Telegraph пише, що про те, чому Берлін так сильно хоче задовольнити бажання Путіна, можна прочитати у звіті ЄС за 2018 рік, який потрапив у ЗМІ. В ньому йдеться про те, що "Газпром" продає газ Німеччині зі знижкою за ціною 200 євро за тисячу кубометрів. В цей час, Польща змушена платити 350 євро. А з Болгарією взагалі поводяться, як з колонією.

Читайте такожDie Zeit: З Росією неможливо торгувати нормально і для цього є причиниВ звіті ЄС сказано, що "Газпром" систематично порушував закони ЄС, вдавався до "жорстокої поведінки" й діяв як інструмент просування зовнішньої політики Кремля. Чиновники Єврокомісії хотіли стягнути з російської компанії великі штрафи.

Що ж сталося? Брюссель все приховав. Єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер Гансен, яка поводилася мов лев з Google і Apple, раптом ставала звичайним котом, коли йшлося про "Газпром". Тому що Берлін взяв гору.

Видання також нагадує, як президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що "Північний потік-2" потрібно добудувати, тому що якимсь чином цього вимагає мораль. Мовляв, Берлін зобов'язаний це зробити через жертв нацистів в часи Другої світової війни. Це дуже здивувало Київ. Адже саме в Україні відбулася найбільша бійня.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) вже давно орієнтується на схід, ще з часів "східної політики" Віллі Брандта в часи Холодної війни. До того ж у неї закріпився рефлексивний антиамериканізм. Екс-канцлер Герхард Шрьодер в раді директорів "Північного потоку-2" і отримує зарплату від Кремля. Газопровід також створить робочі місця збіднілий Мекленбург, бастіон СДПН.

ХДС Ангели Меркель не має таких проросійських настроїв. Але її потенційний наступник - навпаки. Армін Лашет настільки апологет Путіна, що навіть виправдовував окупацію Криму й став на бік Росії в отруєнні Сергія Скрипаля в Солсбері. Він також виправдовував режим Башара Асада й підтримував російське вторгнення в Сирію, критикуючи при цьому США, Велику Британію й Францію. Один з друзів Лашета наполягав, що 1200 компаній з федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія ведуть бізнес в Росії. І їхні інтереси мають бути першочерговими.

Читайте такожBloomberg: США і Німеччина ще мають шанс домовитися про "Північний потік-2"Любов до російського газу ґрунтується на страху через енергетичну безпеку, під загрозу яку поставило поспішне рішення Меркель вимкнути всі німецькі АЕС після катастрофи в Фукусімі. Газові родовища в Нідерландах вичерпуються і норвезькі теж. Але хоч і можна через це бити на сполох, газу насправді вистачає. США за десятиліття перетворилися з найбільшого імпортера в мега-експортера палива, заливаючи світ зрідженим газом. З ерою газопроводів можна покінчити. СПГ можна відправити, куди завгодно. Ним торгують, як нафтою. І він знищив російську владу ціноутворення в Європі. "Газпром" був змушений зменшити ціну для Литви на 23% після того, як країна відкрила СПГ-термінал.

Найбільша абсурдність в тому, що сам газ - це паливо на межі вимирання. Він може замінити вугілля на кілька років, зменшивши на половину викиди на планеті, але потім і сам повинен буде зникнути. Він не сумісний з метою досягти нульових викидів. І йому вже доводиться конкурувати з відновлюваними джерелами. Газ ще зіграє свою роль у створенні "блакитного водню". Але така потреба триватиме не довго, хіба що до початку 2030-х років. І нічого такого в Німеччині робити не будуть. Тож додаткові поставки "Газпрому" ніколи не будуть потрібні.

Для Німеччини дипломатична ціна просування цього божевілля сильно зросла впродовж останніх днів. Берлін думав, що він зможе приспати протест Вашингтона, запропонувавши купити зріджений газ США так, ніби в цьому була вся проблема. Німеччина також сподівалася, що Джо Байден попри свою прихильність до України не захоче, щоб "Північний потік" заважав його зусиллям відновити відносини з Європою після нелегких часів Дональда Трампа. Будівництво газопроводу ненадовго було відновлене після перемоги Байдена на виборах. Але це була помилка.

Читайте такожSüddeutsche Zeitung: Німеччині не варто було взагалі братися за "Північний потік-2"Найголовніше те, що Путін переступив через надто багато червоних ліній. Росіяни влаштували кібератаки проти 9 державних установ США. Американська розвідка минулого тижня опублікувала звіт про те, як Росія втручалася у вибори в 2020 році. Кампанія з поширення фальшивих новин про західні вакцини проти COVID-19 триває. Також Москва порушила Акт про заборону хімічної й біологічної зброї від 1991 року, спробувавши вбити Олексія Навального.

Європейські компанії не втечуть від довгих рук Міністерства фінансів США. Якщо вони потраплять в "чорний список", то втратять доступ до світової "доларизованої" платіжної системи. Ніхто в світі не дасть їм позику, не застрахує і не купить їхні боргові гарантії. Вони будуть розбиті.

"Якщо американці захочуть зупинити потік газу, вони зупинять його", - сказав Тім Еш з Standard Bank.

Проблема "Північного потоку-2" досить скоро може вирішитися. Німецькі "Зелені" пообіцяли покінчити з проектом, якщо увійдуть в коаліцію після виборів у вересні. І таке потрясіння все менше викликає сумнівів.

"Але що б не сталося, гіркий післясмак лишиться. Якщо відійти в бік і порівняти Британію Бориса Джонсона з путінською Німеччиною, то хто буде здаватися більшим відступником європейської політики й альянсу?" - пише видання.

"Можете говорити, що завгодно про Brexit. Але принаймні британці не працюють пліч-о-пліч з ворожою державою проти інтересів країн ЄС у сфері безпеки", - сказав професор Райлі.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля" Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

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Переклад: Лесь Димань