Опозиціонери запевняють, що гарантують Пашиняну фізичну безпеку.

У центрі столиці Вірменії Єревані в суботу відбулася найбільша акція протесту проти підписаної із Азербайджаном угоди про припинення вогню у Нагірному Карабаху.

Читайте такожУ Єревані сотні протестувальників вимагали відставки прем’єр-міністра (відео)Як повідомляє "Німецька хвиля", учасники мітингу також вимагали відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна.

У мітингу, за різними оцінками, взяли участь від десяти до кількох десятків тисяч осіб.

Спочатку учасники акції зібралися у центрі на Площі Свободи, а потім попрямували до будинку Пашиняна. Там представник опозиції заявив, що у Пашиняна є час до 8 грудня, щоб піти у відставку. В іншому разі вони обіцяють розпочати акції громадянської непокори.

Події у Вірменії: деталі

Раніше цього тижня за результатами засідання ради 16 опозиційних партій Вірменії було досягнуто домовленості висунути на посаду прем'єр-міністра тимчасового перехідного уряду Вазгена Манукяна, який був першим прем'єром країни у 1990-1991 роках. У часи першої війни у Нагірному Карабаху він виконував обов'язки міністра оборони Вірменії.

Протести в Єревані почалися в ніч на 10 листопада, відразу після того, як прем'єр-міністр Пашинян оголосив про припинення військових дій у Нагірному Карабаху і підписання угоди з Азербайджаном і Росією.

За Вірменією і Азербайджаном, згідно з умовами договору, закріплять території, на яких війська перебували на момент підписання угоди, а вздовж лінії зіткнення розміститься «миротворча місія» Росії.

Опозиція вимагає відставки Пашиняна і денонсації угоди. 12 листопада було затримано більш як 10 лідерів опозиції в рамках кримінальної справи про організацію та проведення масових зібрань на порушення закону.

Територіальний спір між Вірменією і Азербайджаном через Нагірний Карабах триває з кінця 1980-х років. Населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область за підтримки Вірменії заявила про вихід з Азербайджанської РСР, а у вересні 1991 року оголосила про створення «Нагірно-Карабахської республіки». За період збройного конфлікту 1988-1994 років у сепаратистському регіоні загинуло 30 тисяч людей, більш як сотні тисяч стали біженцями і вимушеними переселенцями.

«Нагірно-Карабахська республіка» офіційно не визнана жодною з країн ООН, у тому числі Вірменією, яка наполягає, що «НКР» має бути незалежною. У 1993 році ООН ухвалила чотири резолюції з вимогами виведення вірменських військ з Карабаху і визнання території частиною Азербайджану.

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Автор: Тамара Отовська