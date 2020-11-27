Також Олександр Лукашенко розкритикував необхідність створювати партії та ідею проводити вибори до місцевого парламенту за партійними списками.

Олександр Лукашенко вважає, що демократичні вибори - це "підлість", яку хочуть "підкинути" Білорусі.

Його слова наводить білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Ви, напевно, помітили, що основний удар наших протестунів наноситься по президенту і вертикалі влади. Давай, демократія, всі повинні обиратися ... ми це проходили в період Горбачова. Ми ж обирали всіх - керівників підприємств, директорів. Ну що, довибиралися? І країну втратили, і Союз розвалився. Нам цю підлість хочуть підкинути зараз", - сказав Лукашенко.

Він виступив за внесення змін до конституції країни, зокрема, про зміну повноважень президента Білорусі. При цьому Лукашенко вважає, що "незнайомому президенту таку Конституцію віддавати не можна", тому що "буде біда".

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"У нас дуже серйозна конституція. Казахстан, Росія, ми - мабуть, ось три просунутих держави, які мають таку серйозну жорстку конституцію, де від рішення президента залежить все. З цієї точки зору, розуміючи, що не дай Боже прийде людина і захоче розв'язати війну та інше... так, треба нам створити нову конституцію, але вигідну для нашої країни, щоб потім країна не обвалилася", - сказав Лукашенко.

Він також розкритикував необхідність створювати партії та ідею проводити вибори до місцевого парламенту за партійними списками. На його думку, реалізація цих ініціатив загрожує розколом у суспільстві, виникненням груп із різними інтересами.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

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Автор: Олександр Топчій