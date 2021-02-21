Лідерка білоруської опозиції сподівається на відновлення протестів навесні.

Екс-кандидатка в президенти Білорусі та головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська заявила, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці" і у них немає можливості боротися з насильством режиму проти протестувальників. Але висловила надію, що активісти продовжать акції вже цієї весни.

Читайте такожУкраїна обурена утисками та репресіями проти журналістів у Білорусі - заява міністрівПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на інтерв'ю Тихановської виданню Le Temps.

Тихановська заявила, що "білоруси втомилися і бояться", але "сьогодні ми будуємо структури для завтрашньої боротьби". Вона допустила, що акції протесту проти Олександра Лукашенка відновляться навесні.

"Наша стратегія полягає в тому, щоб краще організуватися, чинити постійний тиск на режим, поки люди не будуть готові вийти на вулиці знову, можливо, навесні", - сказала Тихановська.

Водночас вона заявила: "Я маю визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестувальників - у них є зброя, у них є сила, так що так, наразі, здається, що ми програли".

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

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Автор: УНІАН