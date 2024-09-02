Він висловив упевненість, що світ уже ніколи не буде таким, як раніше.

Європейські політичні системи переживають "глибоку кризу", і для країн Європи настає новий історичний етап, який сильно відрізняється від попереднього.

Як пише Euractiv, за словами португальського лідера, Європа перебуває наприкінці одного історичного циклу і початку іншого. Європейські країни перебувають у моменті, коли світ змінюється, маючи на увазі майбутні президентські вибори у США.

"Він [світ] не буде таким самим після змін у Китаї. Він не буде таким самим у позиціонуванні РФ або нових держав у Південній Африці, Бразилії, Туреччині та Індії, він не буде таким самим", - висловив упевненість Ребелу де Соуза. Відео дня

Президент зауважив, що в умовах невизначеності виникає більше конфліктів, тому важливо боротися за мир не лише в Європі, а й в інших регіонах.

Він також зауважив, що європейські політичні системи були створені в інший час і зараз продовжують функціонувати за інерцією. Вони не встигають за сучасними викликами. Стара політична система вичерпала свій ресурс, і це є серйозною проблемою для Європи, зазначив португальський президент.

Ребелу де Соуза також попередив, що європейські країни втрачають вплив і не можуть зберегти лідерство щодо вирішення низки питань.

Марселу Ребелу ді Соуза

У 2016 році Марселу Ребелу ді Соуза був обраний президентом Португалії на п'ятирічний термін. А 2021 року його переобрали на цю посаду.

Влітку 2020 року стало відомо, що президент Португалії допоміг врятувати з води двох дівчат. Човен, у якому були відпочивальниці, перекинувся. Течія зносила їх далі від пляжу - тож президент, відомий як умілий плавець, і ще один відпочивальник допомогли дамам. Марселу Ребелу де Соуза легко спілкується з громадянами, його неодноразово помічали на пляжах, у магазинах чи в кіно.

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