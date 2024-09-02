Європейські політичні системи переживають "глибоку кризу", і для країн Європи настає новий історичний етап, який сильно відрізняється від попереднього.
Як пише Euractiv, за словами португальського лідера, Європа перебуває наприкінці одного історичного циклу і початку іншого. Європейські країни перебувають у моменті, коли світ змінюється, маючи на увазі майбутні президентські вибори у США.
"Він [світ] не буде таким самим після змін у Китаї. Він не буде таким самим у позиціонуванні РФ або нових держав у Південній Африці, Бразилії, Туреччині та Індії, він не буде таким самим", - висловив упевненість Ребелу де Соуза.Відео дня
Президент зауважив, що в умовах невизначеності виникає більше конфліктів, тому важливо боротися за мир не лише в Європі, а й в інших регіонах.
Він також зауважив, що європейські політичні системи були створені в інший час і зараз продовжують функціонувати за інерцією. Вони не встигають за сучасними викликами. Стара політична система вичерпала свій ресурс, і це є серйозною проблемою для Європи, зазначив португальський президент.
Ребелу де Соуза також попередив, що європейські країни втрачають вплив і не можуть зберегти лідерство щодо вирішення низки питань.
Марселу Ребелу ді Соуза
У 2016 році Марселу Ребелу ді Соуза був обраний президентом Португалії на п'ятирічний термін. А 2021 року його переобрали на цю посаду.
Влітку 2020 року стало відомо, що президент Португалії допоміг врятувати з води двох дівчат. Човен, у якому були відпочивальниці, перекинувся. Течія зносила їх далі від пляжу - тож президент, відомий як умілий плавець, і ще один відпочивальник допомогли дамам. Марселу Ребелу де Соуза легко спілкується з громадянами, його неодноразово помічали на пляжах, у магазинах чи в кіно.