У 2016 році Марселу Ребелу ді Соуза був обраний президентом Португалії на п'ятирічний термін.

Чинний президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза набрав 61,6% голосів на виборах глави держави за підсумками обробки 98% протоколів.

Читайте такожПортугалія почала головувати у Раді Євросоюзу Про це свідчать дані МВС країни. Його найближчі суперники - юрист Ана Гомеш і лідер вкрай правої партії "Досить!" Андре Вентура - отримали 12,24% і 11,9% голосів відповідно.

Виборчі дільниці закрилися 24 січня о 19:00 за місцевим часом, передає kommersant. Незабаром після закриття дільниць ЗМІ з посиланням на екзитполи повідомили, що Ребелу ді Соуза заручився підтримкою понад 50% тих, хто голосував — цього достатньо, щоб не проводити другий тур виборів.

Переобрання Ребелу ді Соуза

У 2016 році Марселу Ребелу ді Соуза був обраний президентом Португалії на п'ятирічний термін. Глава держави не може займати пост президента більше двох термінів поспіль, проте загального обмеження на число президентських термінів немає.

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Автор: УНІАН