Претензії Польщі стосуються останнього пункту документа про встановлення мінімальної ставки податку на прибуток великих корпорацій в розмірі 15%.

Польща відмовилась підтримувати пакетну угоду Євросоюзу, одним з пунктів якої є виділення 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні у 2023 році.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів. Виявилось, що Польщу не влаштовує останній пункт документа - встановлення мінімальної ставки податку на прибуток великих корпорацій в розмірі 15%.

Крім того, у пакет входить підтримка Києва, план видатків Угорщини з фонду відновлення після пандемії, "розморожування" частини грошей для Угорщини та податкова реформа. Однак, якщо хоча б один з пунктів ветують, не ухвалюється весь пакет.

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Встановлення 15%-го мінімального податку в ЄС є частиною глобальної податкової реформи Pillar II. Про неї домовились минулого року. Крім того, існує Pillar I – оподаткування транснаціональних корпорацій, таких як Google і Amazon у країнах, в яких вони отримують прибуток.

Зараз у Польщі ставка корпоративного податку нижча, ніж 15%. Варшава вимагає реалізувати Pillar I та Pillar II одночасно. На думку влади країни, неправильно збільшувати податкове навантаження на європейський бізнес в рамках Pillar II, без забезпечення належного оподаткування цифрових гігантів у рамках Pillar I.

Польща тривалий час блокувала цей пункт, однак ніби поступилася заради ухвалення плану підтримки України. Попри це, 12 грудня представник Польщі на зустрічі послів ЄС знову висловив застереження. Очікується, що питання винесуть на саміт лідерів ЄС 15-16 грудня.

"Це як нездорові стосунки. Вони продовжують обіцяти, що наступного разу буде по-іншому, але в глибині душі ми знаємо, що нам знову і знову робитимуть боляче", – описав дії Польщі один із дипломатів.

Допомога Україні від ЄС

10 грудня Рада Євросоюзу схвалив пакет фінансової допомоги для України на наступний рік. Спочатку Угорщина заблокувала цей пакет допомоги, але пізніше Будпешт зняв своє вето в обмін на певні привілеї.

14 грудня Європейський парламент схвалив виділення Україні пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 мільярдів євро.

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