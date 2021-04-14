Від дій фонду постраждали близько 3 млн осіб по всьому світу, які втратили в цілому $64,8 млрд.

Організатор однієї з найбільших в історії фінансових пірамід Бернард Медофф помер у в'язниці у віці 82 років.

Читайте такожУ США укладена найбільша угода з повернення грошей вкладникам "піраміди століття" Медоффа Як повідомляє AP з посиланням на джерело, смерть Медоффа настала імовірно від природних причин.

У 2009 році американського бізнесмена засудили до 150 років ув'язнення, він відбував покарання в штаті Північна Кароліна. Влітку 2019 року адвокати бізнесмена наполягали на його звільненні з в'язниці, обґрунтовуючи це тим, що у нього була ниркова недостатність в останній стадії та інші хронічні захворювання. Запит захисту суд відхилив, передає kommersant.

Хто такий Медофф

Бернард Медофф у 1960 році заснував фонд Bernard L. Madoff Investment Securities, який на ділі виявився фінансовою пірамідою. Від дій фонду постраждали близько 3 млн осіб по всьому світу, які втратили в цілому $64,8 млрд.

Бізнесмен очолював фонд аж до свого арешту в грудні 2008 року. В ході слідства він визнав, що протягом майже двох десятиліть обманював інвесторів і регуляторів.

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Автор: Ірина Погоріла