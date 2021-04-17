Виявлено понад 100 випадків, коли Майк Помпео та його дружина просили співробітників виконати завдання особистого характеру.

Колишній держсекретар США Майк Помпео порушив федеральні правила етики щодо використання ресурсів, що фінансуються платниками податків.

Про це повідомляє газета Politico з посиланням на звіт управління генерального інспектора Держдепартаменту США.

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До таких порушень інспектор відніс особисті прохання пана Помпео і його дружини до співробітників департаменту.

Під час підготовки звіту управління вивчило електронні листи, документи та опитало співробітників. У підсумку воно виявило понад 100 випадків, коли Майк Помпео і його дружина просили співробітників виконати завдання особистого характеру: замовити столик для приватної вечері, забрати собаку, записати в салон краси.

Окремої компенсації за цю роботу співробітники Держдепу не отримували. Помпео заявив, що прохання були не суттєвими.

Майк Помпео

Майк Помпео очолював Держдепартамент при адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021).

У березні 2021 року він повідомив, що може взяти участь у виборах у 2024 році, якщо в перегонах не братиме участі Дональд Трамп.

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Автор: Олена Коваленко