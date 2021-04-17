Майка Помпео звинувачують у зловживанні службовим становищем / Ілюстрація REUTERS

Колишній держсекретар США Майк Помпео порушив федеральні правила етики щодо використання ресурсів, що фінансуються платниками податків.

Про це повідомляє газета Politico з посиланням на звіт управління генерального інспектора Держдепартаменту США.
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До таких порушень інспектор відніс особисті прохання пана Помпео і його дружини до співробітників департаменту.

Під час підготовки звіту управління вивчило електронні листи, документи та опитало співробітників. У підсумку воно виявило понад 100 випадків, коли Майк Помпео і його дружина просили співробітників виконати завдання особистого характеру: замовити столик для приватної вечері, забрати собаку, записати в салон краси.

Окремої компенсації за цю роботу співробітники Держдепу не отримували. Помпео заявив, що прохання були не суттєвими.

Майк Помпео

Майк Помпео очолював Держдепартамент при адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021).

У березні 2021 року він повідомив, що може взяти участь у виборах у 2024 році, якщо в перегонах не братиме участі Дональд Трамп. 

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Автор: Олена Коваленко