Чоловік ненадовго покинув кімнату в готелі, і це зафіксували камери відеоспостереження.

На Тайвані чоловіка оштрафували за порушення правил карантину всього на вісім секунд.

Читайте такожЗа чотири дні складено понад дві тисячі протоколів за неносіння масок-СтепановЯк повідомляє телеканал CNN, штраф склав 3,5 тисячі доларів США.

Зазначається, що робітник-мігрант з Філіппін був на двотижневій ізоляції в готелі міста Гаосюн. Він ненадовго вийшов зі своєї кімнати в коридор. Це зафіксували камери відеоспостереження. Співробітники готелю поскаржилися на порушення карантину в Міністерство охорони здоров'я.

Карантин на Тайвані

Під час карантину на Тайвані заборонено залишати будинки.

Всього в місті Гаосюн налічується 56 «карантинних» готелів із загальною кількістю номерів близько трьох тисяч.

Тайвань входить до трійки країн-лідерів з боротьби з коронавірусом. За весь час пандемії на Тайвані, де живуть 23 мільйони людей, виявили тільки 716 хворих.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН