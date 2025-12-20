За даними джерел видання, будь-яка зустріч між Дмитрієвим і українськими переговірниками виключена.

Спеціальний російського лідера Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вирушає в Маямі на зустріч зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і його зятем Джаредом Кушнером, повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Водночас російське джерело повідомило, що будь-яка зустріч між Дмитрієвим і українськими переговірниками виключена.

"Тристоронні контакти з українською стороною не плануються", - заявив співрозмовник агентства.

Зустріч у Маямі відбудеться після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, проведених Віткоффом і Кушнером раніше цього тижня в спробі досягти угоди про припинення війни Росії на Україні. Також у п'ятницю відбулася їхня зустріч із головою ради нацбезпеки України Рустемом Умеровим у Маямі.

Коментуючи результати зустрічі, Умеров зазначив, що сторони говорили про подальші кроки і продовження спільної роботи найближчим часом. Він також повідомив, що поінформував про підсумки зустрічі президента України Володимира Зеленського.

Звіти американської розвідки свідчать, що Володимир Путін не планує обмежуватися Донбасом, Херсонщиною і Запоріжжям, йому потрібна вся Україна і навіть більше. Йдеться про план з повернення під владу Росії всіх територій колишнього СРСР.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що прогрес у припиненні війни в Україні досягнуто, але належить виконати ще багато роботи.

Рубіо зазначив, що миру можна домогтися шляхом переговорів тільки, якщо обидві сторони щось отримають від цього, а також якщо вони підуть на поступки. За його словами, США намагаються з'ясувати, що можуть дати Україна і Росія, а також те, що вони очікують отримати натомість.

