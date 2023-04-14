Після "зливу" документів Пентагону у США військовослужбовці отримали попередження, в якому йшлося про правила взаємодії з секретними файлами і нібито таємною інформацією на публічних сайтах в Інтернеті.
Такими відомостями поділилося видання CNN. Пам'ятку розіслала заступник міністра оборони Кетлін Хікс. У ній військовослужбовцям розповіли про правила і процедури роботи з секретними документами. Солдатам також нагадали, що не можна "обговорювати секретну інформацію з особами, не уповноваженими на отримання такої інформації".
Окреме попередження стосувалося скачування нібито таємних файлів з публічних сайтів. Такі ресурси можуть бути пов'язані з противником і містити шкідливий код, який у разі завантаження на пристрій стане загрозою для інформаційних систем Міністерства оборони США.
У відомстві також підкреслили, що солдати не мають права обговорювати секретні документи зі ЗМІ, членами і співробітниками Конгресу. Всі питання необхідно направляти до відділу зі зв'язків з громадськістю або в управління з законодавчих питань.
Пам'ятку розіслали за день до затримання підозрюваного у "витоку" документів. У ній згадуються "недавні повідомлення про несанкціоноване розкриття, як видається, секретних документів Міністерства оборони і розвідувального співтовариства".
"Витік" документів Пентагону: остання інформація
Увечері 13 квітня співробітники ФБР заарештували підозрюваного у "зливі". Це 21-річний військовослужбовець розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра.
Молодого солдата вдалося вирахувати за деталями інтер'єру, які потрапили на фото разом з секретними документами. Мається на увазі стільниця і плитка для підлоги на кухні.
Тейшейра мав доступ до файлів, тому що служив на посаді спеціаліста кібертранспортних систем. Вони відповідають за справну роботу глобальної мережі комунікацій ВПС США.