Армійським службовцям нагадали про процедури роботи.

Після "зливу" документів Пентагону у США військовослужбовці отримали попередження, в якому йшлося про правила взаємодії з секретними файлами і нібито таємною інформацією на публічних сайтах в Інтернеті.

Такими відомостями поділилося видання CNN. Пам'ятку розіслала заступник міністра оборони Кетлін Хікс. У ній військовослужбовцям розповіли про правила і процедури роботи з секретними документами. Солдатам також нагадали, що не можна "обговорювати секретну інформацію з особами, не уповноваженими на отримання такої інформації".

Окреме попередження стосувалося скачування нібито таємних файлів з публічних сайтів. Такі ресурси можуть бути пов'язані з противником і містити шкідливий код, який у разі завантаження на пристрій стане загрозою для інформаційних систем Міністерства оборони США.

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У відомстві також підкреслили, що солдати не мають права обговорювати секретні документи зі ЗМІ, членами і співробітниками Конгресу. Всі питання необхідно направляти до відділу зі зв'язків з громадськістю або в управління з законодавчих питань.

Пам'ятку розіслали за день до затримання підозрюваного у "витоку" документів. У ній згадуються "недавні повідомлення про несанкціоноване розкриття, як видається, секретних документів Міністерства оборони і розвідувального співтовариства".

"Витік" документів Пентагону: остання інформація

Увечері 13 квітня співробітники ФБР заарештували підозрюваного у "зливі". Це 21-річний військовослужбовець розвідки Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра.

Молодого солдата вдалося вирахувати за деталями інтер'єру, які потрапили на фото разом з секретними документами. Мається на увазі стільниця і плитка для підлоги на кухні.

Тейшейра мав доступ до файлів, тому що служив на посаді спеціаліста кібертранспортних систем. Вони відповідають за справну роботу глобальної мережі комунікацій ВПС США.

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