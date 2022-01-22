Вашингтон сподівається, що відповідь США прочитає сам Путін.

Сполучені Штати Америки передали російській стороні письмову відповідь Вашингтона на "гарантії безпеки" Кремля щодо НАТО. США сподіваються, що повідомлення прочитає Путін.

Про це пише The Washington Post.

При цьому американці попросили російських дипломатів не публікувати листа і "зберегти його у секреті", хоч вважають, що ті можуть вчинити інакше.

Письмова відповідь адміністрації Байдена буде включати пропозиції США з безпеки і "продемонструє зацікавленість Вашингтона у пропозиції діалогу", сказав представник Держдепу на умовах анонімності.

І хоча відповідь не відповідає гарантіям Росії щодо політики членства в НАТО, Білий дім сподівається, що цей лист прочитає російський президент Володимир Путін.

"У Росії є лише одна людина, яка ухвалює рішення, і це президент Путін. Якщо це дозволить особі, яка ухвалює остаточні рішення у Росії, розглянути ці ідеї і вирішити, рухатися далі чи ні, то це у наших інтересах", – уточнив інший представник адміністрації Байдена.

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Що передувало

21 січня держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров зустрілися в Женеві й обговорили російські війська довкола України.

Лавров назвав зустріч "проміжною" і наполягав, щоб Вашингтон відповів на "гарантії безпеки" щодо України і НАТО, а Блінкен попередив про ціну для Кремля за вторгнення.

Після цього Блінкен мав розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомивши йому підсумки розмови з Лавровим.

Претензії Росії до НАТО через Україну

Під час переговорів в Женеві у НАТО відхилили претензії росіян, заявивши, що політику "відкритих дверей" вирішуватимуть безпосередньо члени Північноатлантичного договору.

За результатами перемовин заступник глави МЗС РФ поскаржився на "непробивну позицію" сторін щодо "гарантій безпеки".

Нагадаємо, у грудні Росія направила Заходу свій ультиматум щодо інтеграції України в НАТО, які назвала "гарантіями безпеки". У Москві переконані, що війська Альянсу у Східній Європі загрожують їхній нацбезпеці.

Під приводом "захисту" безпеки РФ російські посадовці регулярно погрожують військовою інтервенцією на територію України.

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