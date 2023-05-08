Натомість українські дипломати покладуть квіти до меморіалу жертвам війни та тиранії у Німеччині Ноє Вахе.

Українські дипломати в Німеччині цього року відмовилися покладати квіти до радянських меморіалів у Берліні 8 і 9 травня.

Як посол України у ФРН Олексій Макєєв пояснив в інтерв'ю DW, ці меморіали відбивають погляд країни-агресора – Росії – на події Другої світової війни.

"Україна і українці внесли дуже важливий внесок у перемогу і в знищення нацизму в Європі. Ми завжди говорили "ніколи більше". Але, на жаль, Російська Федерація принесла війну в Європу в 21 столітті і використовує в Україні майже ті ж методи, що і нацистська Німеччина. Я не можу піти до радянського меморіалу, де російська пропаганда говорить про події 1941-45 років, забувши про пакт Молотова-Ріббентропа, російське вторгнення в Польщу, Фінляндію тощо. Тому я вирішив, що ми покладемо вінок до Меморіалу жертвам війни і тиранії в Німеччині Ноє Вахе. Ми підемо туди разом з українською громадою мирно, з українськими прапорами", – сказав український посол.

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Він також зазначив, що вважає за необхідне поставити питання про відповідальність Німеччини перед Україною під час Другої світової війни, оскільки "це дуже важлива тема".

8 і 9 травня в Німеччині - що потрібно знати

У 2022 році у німецькому Берліні заборонили використання української та російської символіки на 8 та 9 травня. 8 травня минулого року в українців, які розгорнули прапор біля меморіалу пам'яті загиблих у Другій світовій війні, забрали його. Рішення німецької влади тоді викликало бурхливу реакцію посла України Андрія Мельника.

Цього року біля низки меморіалів у Берліні знову заборонили демонстрацію російської та української символіки. Однак увечері 5 травня адміністративний суд Берліна скасував заборону на прапори України, залишивши вивішування російських прапорів під забороною.

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