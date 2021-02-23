Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що поки Росія заперечуватиме свою роль у війні на Донбасі, перспективи урегулювання виглядають слабкими.

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця закликав позбавити Росію права вето на засіданнях Ради безпеки ООН, оскільки вона є агресором і продовжує вести війну проти України.

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Про це він заявив у ході дебатів на засіданні Генеральної асамблеї «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Кислиця наголосив, що надзвичайно важливо постійно нагадувати Москві про її зобов'язання як сторони конфлікту на Донбасі.

"Поки Росія заперечуватиме свою роль у конфлікті, перспективи мирного урегулювання залишатимуться слабкими. Постійні заяви російських посадовців про твердження щодо "посередницької" ролі у мирному процесі на Донбасі викликають обурення. Росія не була і не може бути, по суті, посередником у конфлікті, який вона розпочала і в якому вона продовжує брати участь з першого дня агресії", - наголосив Кислиця.

У цьому зв’язку, український дипломат відзначив, що Росії як постійному члену Ради безпеки ООН не треба дозволяти використовувати право вето.

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Автор: Віталій Саєнко