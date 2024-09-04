Причиною цього стало аномальне обміління озера.

Над поверхнею озера Морнос у Греції, яке висихає, піднімаються заболочені рештки села, яке затопили майже 45 років тому. Про це повідомляє Reuters.

Після зими з малою кількістю снігу і літа з виснажливою спекою і посухою на більшій частині Греції, величезне штучне озеро, яке постачає водою майже половину населення країни, рекордно обміліло.

"День за днем вода убуває", - каже мер муніципалітету Дімітріс Яннопулос. Він каже, що нічого подібного не спостерігалося протягом 33 років.

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Довгі ділянки потрісканого ґрунту оточують руїни загубленого села Калліо, яке було затоплене в 1980 році, щоб створити озеро для задоволення постійно зростаючих потреб у воді столиці, розташованої приблизно за 200 км.

Як пише агентство, посушливий середземноморський клімат Греції зробив її особливо сприйнятливою до наслідків глобального потепління. Вчені кажуть, що екстремальні погодні умови, пов'язані зі зміною клімату, тепер є причиною занепаду озера.

"Це тривожний дзвінок. Ми не знаємо, що станеться в майбутній період. Якщо у нас буде бездощова зима, все стане складніше", - кажуть учені.

Як повідомляється, колодязі в цьому районі пересихають, а ризик лісових пожеж навис через те, що ліси стали сухішими.

Запаси води в озері і в трьох інших водосховищах, що постачають Аттику, регіон із населенням близько 4 мільйонів осіб, включно з Афінами, скоротилися до 700 мільйонів кубічних метрів у серпні порівняно з 1,2 мільярда кубічних метрів у 2022 році.

Посуха на Філіппінах

Раніше на Філіппінах посуха оголила затоплене місто. На поверхні опинилися частини затонулої церкви і фундаменти стародавніх будівель старого міста Пантабанган. Місто було перенесено на нове місце в 1970-х роках під час будівництва греблі, яка зараз слугує основним джерелом іригації та води для Нуева-Есіхі та прилеглих провінцій.

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