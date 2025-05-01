Скотт Бессент зазначив, що американський бізнес, зокрема, стане частиною шляху України "до процвітання".

Американський бізнес і капітал стануть частиною "шляху України" і нашої економіки до процвітання, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. Він зробив цей висновок після підписання між країнами угоди про корисні копалини.

Крім того, Бессент наголосив, що цей крок має продемонструвати Росії, що в України і США є "спільна мета".

"Це економічне партнерство. Отже, ми йдемо до прискорення української економіки. І як каже президент [США Дональд Трамп], як я завжди кажу, економічна безпека - це національна безпека, а національна безпека - це економічна безпека", - зазначив він в інтерв'ю Fox News.

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За його словами, "сильна Україна" згодом допоможе українцям підтримувати свою національну безпеку. Адже йдеться не лише про корисні копалини, а про інфраструктуру та енергетику.

"Тому, знаєте, тут є можливість для обох сторін по-справжньому виграти", - наголосив Бессент. Міністр фінансів США також додав, що американський бізнес, своєю чергою, зможе заробити за умови "процвітання" економіки України.

"Це потужний сигнал російському керівництву, і це дає президенту Трампу можливість вести переговори з Росією на ще міцнішій основі, ніж та, що була раніше між США та Україною", - підсумував він.

Що ще відомо про угоду щодо корисних копалин

Раніше УНІАН повідомляв, що для України найголовніше в угоді про корисні копалини. "Мабуть, головне в цій угоді - те, що вона може знову відкрити шлях до відновлення військової підтримки України з боку США", - зауважив експерт. Однак є й інші нюанси.

Крім того, ми розповідали, що Трамп однаково може припинити військову підтримку України. Оглядач Sky News Домінік Вагхорн наголосив, що і дипломатичного прориву через цю угоду не станеться.

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