У корпусі не було пацієнтів, персонал, за попередньою інформацією, не постраждав.

В одному з корпусів лікарні в Комунарці розірвало кисневий трубопровід.

Про це повідомляє агентство "Москва" у своєму Telegram-каналі.

За даними агентства, пошкоджена обшивка будівлі. У корпусі не було пацієнтів, персонал, за попередньою інформацією, не постраждав.

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Джерело ТАСС повідомило, що на місце для перевірки виїхали пожежники. Очевидці розповіли агентству, що з боку лікарні йде білий дим - за їхніми словами, там почалася пожежа.

Співрозмовник агентства також додав, що, за попередніми даними, розрив труби не позначився на роботі лікарні.

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Автор: УНІАН