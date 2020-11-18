В одному з корпусів лікарні в Комунарці розірвало кисневий трубопровід.
Про це повідомляє агентство "Москва" у своєму Telegram-каналі.
За даними агентства, пошкоджена обшивка будівлі. У корпусі не було пацієнтів, персонал, за попередньою інформацією, не постраждав.
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Джерело ТАСС повідомило, що на місце для перевірки виїхали пожежники. Очевидці розповіли агентству, що з боку лікарні йде білий дим - за їхніми словами, там почалася пожежа.
Співрозмовник агентства також додав, що, за попередніми даними, розрив труби не позначився на роботі лікарні.
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