На місці аварії вилучили "сторонні предмети".

Шведські правоохоронці продовжують розслідування вибухів на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Як повідомили в прес-центрі поліції безпеки країни, слідство показує, що йдеться про серйозний саботаж.

Так, під час огляду місця злочину в Балтійському морі були задокументовані великі пошкодження газопроводів в результаті вибухів. На місці вилучили "сторонні предмети".

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"Під час проведених аналізів на декількох вилучених сторонніх предметах були виявлені залишки вибухових речовин", – йдеться в повідомленні.

Водночас правоохоронці зазначають, що триває розширений аналіз, а розслідування – вкрай складне.

"Попереднє розслідування, яке триває, має показати, чи може комусь буде пред'явлено підозру, а потім притягнуто до кримінальної відповідальності. ... Те, що сталося в Балтійському морі, дуже серйозно", – зазначає поліція безпеки.

Інцидент на "Північному потоці"

У вересні на двох нитках російського газопроводу "Північний потік" в результаті аварії стався витік, могло витекти до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.

Відразу кілька країн ведуть розслідування інциденту. Швеції раніше оглянула пошкоджені ділянки і підтвердилося, що витік стався в результаті вибухів. Попереднє розслідування Данії також показало, що причиною витоки були "потужні вибухи". Швеція оголосила, що проведе додаткове розслідування аварії.

У ЗМІ з'явилася інформація, що два великих корабля з вимкненими трекерами пропливали біля місць витоку газу на трубопроводі "Північний потік-2" в Балтійському морі за кілька днів до їх виявлення.

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