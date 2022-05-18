У Вірменії тривають мітинги проти прем'єра Нікола Пашиняна.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян просив Кремль запровадити війська ОДКБ до Вірменії за прикладом Казахстану.

Про це повідомляє видання "База" з посиланням на джерела. Причина – щоденні масові акції протесту в Єревані та інших містах, які налякали главу держави.

За словами джерела, напередодні саміту ОДКБ у Москві (в Організації договору колективної безпеки зараз головує Вірменія) Пашинян надіслав офіційний запит до ОДКБ.

"До Москви він приїхав, щоб домогтися від членів Організації гарантій: якщо ситуація в Єревані розвиватиметься за казахським сценарієм, то Росія та інші члени ОДКБ запровадять війська, придушать масові заворушення та допоможуть Пашиняну утриматися при владі. Нібито в країні зараз набирає темпи націоналістський рух, який загрожує конституційному ладу держави, а тому потрібне рішення Організації відправити військовий контингент до Вірменії, — розповіло джерело в АП. — В Адміністрації Президента запит Пашиняна загорнули, а його самого попросили запит відкликати, інакше вірменській стороні пообіцяли зняти його з порядку денного офіційно".

За словами іншого джерела, після відповіді з АП президент Вірменії спробував домогтися підтримки безпосередньо у Володимира Путіна в кулуарах: "Але й тут він отримав відмову. Двостороння зустріч з Пашиняном була відсунута в кінець заходу, і президент Вірменії чекав на п'ять годин зустрічі з Путіним, однак у результаті так і не отримав схвалення на вирішення своєї проблеми за допомогою російських військових", — відзначило джерело.

Раніше повідомлялося, що у Вірменії тривають мітинги проти прем'єра Нікола Пашиняна. Протестувальники вимагають його відставки.

Нова хвиля протестів у Вірменії почалася після виступу Пашиняна в парламенті, де він запропонував "опустити планку в питанні статусу Карабаху" і висловився за підписання угоди про мир з Азербайджаном.

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