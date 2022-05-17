Опозиціонери висловлюють свою незгоду з чинною політикою прем'єр-міністра.

У Вірменії тривають мітинги проти прем'єра Нікола Пашиняна. Протестувальники вимагають його відставки.

Мітингувальники перекрили кілька вулиць і доріг у вірменській столиці Єревані. Поліція затримала понад 400 осіб, повідомляє NEXTA.

Як зазначає Mash, поліція почала затримувати протестувальників, але людей стає все більше і більше. Копи відвезли до відділку десятки цивільних, а також чотирьох членів партії "Вітчизна".

"Затримано 414 осіб", - повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на прес-службу поліції.

Нагадаємо, в Єревані з 17 квітня проводяться організовані опозицією протести і мітинги. Нова хвиля протестів у Вірменії почалася після виступу Пашиняна в парламенті, де він запропонував "опустити планку в питанні статусу Карабаху" і висловився за підписання угоди про мир з Азербайджаном.

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