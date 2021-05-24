У Білорусі примусово посадили літак авіакомпанії Ryanair і заарештували журналіста Романа Протасевича, який був на борту.

Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака в США закликали закрити небо над Білоруссю, в тому числі - заборонити польоти в країну та з неї.

Відповідну заяву було опубліковано на сайті комітету Сенату США з міжнародних відносин.

"Ми закликаємо призупинити членство Білорусі в ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації - УНІАН) і заборонити всі польоти над Білоруссю, включаючи польоти в країну та з неї", - йдеться в заяві.

Заяву також підписали представники Чехії, Латвії, Німеччини, Литви, Ірландії, Польщі та Великобританії.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: що відомо

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака зі співзасновником білоруського Опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Катерина Лиманська