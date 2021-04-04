Майже 3 тис. осіб затримані, чимало людей вважаються зниклими безвісти.

З початку протестів проти військової хунти у М'янмі загинули вже щонайменше 550 людей.

Читайте такожВійськові в М'янмі застрелили 7-річну дівчинкуП'ятеро з них померли у суботу, 3 квітня, пише DW. За інформацією новинного видання Irrawaddy, трьох демонстрантів застрелили солдати у місті Моніва в центральній частині країни. Ще двоє протестувальників загинули на південному заході М'янми.

За даними "Асоціації підтримки політичних в'язнів" (AAPP), загалом з початку протестів після військового перевороту, що відбувся 1 лютого, були вбиті щонайменше 550 людей, серед яких 46 - діти.

Близько 2 750 людей затримали. Ще щодо 126 осіб видані ордери на арешт. Сотні людей, за інформацією Human Rights Watch, вважаються зниклими безвісти.

Військовий переворот у М'янмі

1 лютого військові М'янми звинуватили громадянську владу в маніпуляціях під час виборів. Вони оголосили надзвичайний стан і передали владу у країні командувачу ЗС.

Після перевороту у великих містах країни почалися акції протесту проти військових, які закінчувалися зіткненнями з силовиками. У березні дії військових засудили США та ЄС і ввели санкції.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав збільшити тиск на військову хунту М'янми.

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Автор: Катерина Комолова