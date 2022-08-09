Підозрюваний вже чекає суду у в'язниці.

Протести спалахнули в Албанії через загибель семирічної дівчинки. Учасники акції в Тирані облили червоною фарбою будівлю Міністерства внутрішніх справ країни, вимагаючи справедливості.

Про це повідомляє Euractiv.

Відзначається, що Джонада Авіда загинула під гвинтом човна, яким керував поліцейський. Дитина загинула на гвинтах миттєво. Дівчинка проживала у Великобританії, а в Албанію приїхала на літній відпочинок.

У човні під час огляду знайшли табельну зброю поліцейського, хоча він не був на службі. З'ясувалося, що керував човном офіцер поліції Ар'ян Тасе, який уникнув у 2020 році звинувачень у зловживанні службовим становищем у справі про наркотики.

У зв'язку із загибеллю дівчинки протестувальники вимагали відставки міністра туризму Мірели Кумбаро і міністра внутрішніх справ Бедара Кучі.

Крім того, Тасі пред'явили звинувачення в непрямому умисному вбивстві, і він чекає суду у в'язниці. Також тимчасово введено заборону на рух суден на албанському узбережжі, проти чого виступили власники туристичного бізнесу.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Львові двох комунальників підозрюють у порушенні норм безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть 10-річного хлопчика.

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