За словами сусідів, сім'я була неблагополучною та зловживала алкоголем.

Моторошний випадок стався в Тернопільській області. У Кременці літня жінка та її син на смерть замерзли у власному будинку.

Про це повідомили в прес-службі поліції Тернопільської області.

До правоохоронців звернулися сусіди. Вони помітили, що світло в будинку не вимикали кілька днів.

У будинку виявили тіла жінки 1941 року народження та її 53-річного сина. Попередньо, вони померли від переохолодження.

Читайте такожСеред поля, без тепла і світла: на Волині в аварійній хаті виживає самотня 85-річна бабуся (відео)На момент їх виявлення пройшло від трьох до п'яти днів з моменту смерті. На тілах не виявили слідів насильницької смерті.

За словами місцевих жителів, і мати, і син зловживали алкоголем та економили на комунальних платежах.

Інформацію внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Погода в Україні

Згідно з прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, практично весь тиждень в Україні буде похмура погода. Періодично очікуються опади у вигляді дощів і мокрого снігу, але погода почне змінюватися ближче до вихідних.

"Наприкінці тижня, на вихідні, є тенденція до зниження температури, до морозів. Якщо вже будуть опади, то переважно у вигляді мокрого снігу. Подекуди можливий і просто невеликий сніг", - каже вона.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Львові мороз вже забрав одне життя. Тіло 48-річної загиблої виявили на стадіоні недалеко від центру міста. За даними поліції, жінка не мала постійного місця проживання.

Рятувальники та медики просять українців тепло одягатися, носити не тісне взуття та не вживати алкоголь.

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Автор: Анастасія Горбачова