Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Львові двох комунальників підозрюють у порушенні норм убезпечення дорожнього руху, що спричинило смерть 10-річного хлопчика.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

У поліції нагадали, що трагедія сталася 21 березня на вулиці Зеленій у Львові.

Як встановили правоохоронці, 47-річний львів’янин, керуючи службовим автомобілем Mitsubishi L200, наїхав на каналізаційний люк, який вилетів з місця кріплення та влучив у лобове скло автомобіля Acura MDX під керуванням 35-річного жителя Львова, що рухався зустрічною смугою. Розбивши скло, кришка влучила у 10-річного хлопчика, який сидів на передньому пасажирському сидінні Acura MDX. Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що начальник та спеціаліст відділу комунального господарства однієї з районних адміністрацій Львівської міської ради, будучи відповідальними за утримання автомобільних доріг, не вжили необхідних заходів для своєчасного виявлення та ліквідації пошкоджень люка, а також не встановили за 50-100 метрів до небезпечної ділянки тимчасових попереджувальних дорожніх знаків.

Читайте такожЗ Одеси видворили "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО"Відповідно, під час руху водії обох автомобілів не мали можливості вчасно виявити перешкоду та вжити заходів для її об’їзду або зупинки транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 17 грудня, слідчі поліції повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 288 (порушення нормативно-правових актів, норм і правил, які стосуються убезпечення дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, - позбавлення волі на строк до п'яти років.

Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

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Автор: Світлана Макринська