Згідно з останніми даними, розрив між кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом і кандидатом від демократів Джо Байденом значно скоротився.

У різних містах США на акції протесту вийшли тисячі людей, незгодних з результатами виборів, які відбулися 3 листопада.

Як повідомляє NBC, у Вашингтоні мирні демонстрації переросли в зіткнення з поліцією. Так, група людей біля BLM Plaza зійшлася в сутичці з копами, що призвело до арештів. Протестувальники також застосовували димові шашки.

У місті Портленд (штат Орегон), де був убитий Джордж Флойд, мітингувальники скандували імена людей, убитих правоохоронними органами. При цьому деякі протестувальники були в захисній екіпіровці, готуючись до можливої конфронтації з поліцією. Раніше глава штату уповноважив Національну гвардію Орегона надавати підтримку в разі необхідності.

У Сіетлі (штат Вашингтон) люди на демонстраціях розмахували транспарантами Black Lives Matter. Як повідомила місцева поліція в Twitter, протестувальники перекрили рух на деяких дорогах. Також були затримані кілька людей.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, розрив між кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом і кандидатом від демократів Джо Байденом значно скоротився. Байден набирає 237 голосів вибірників, а нинішній глава Білого дому Дональд Трамп - 210 голосів.

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Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають вибірників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.

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Автор: Денис Прядко