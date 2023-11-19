Відповідну заяву він зробив у листі, який написав із СІЗО.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив про самовисування кандидатом у президенти Росії на виборах 2024 року. Про відповідні наміри він написав у листі із СІЗО.

Про плани Гіркіна повідомив співголова "Російського руху за Стрєлкова" Олег Нельзін. Він зачитав лист на пресконференції на підтримку російського терориста.

Примітно, що на кадрах з прес-конференції за спиною у Нельзіна спроєктоване зображення передвиборчого плаката Гіркіна з написом "Наш президент – Стрєлков 24".

Відео дня

Також зазначається, що в цьому листі Гіркін "дав соратникам вказівку розгорнути штаб зі збору підписів та закликав різні громадські та політичні організації підтримати їх у цій справі".

Президентські вибори в Росії: останні новини

Відомо, що вибори президента Росії мають відбутися 17 березня 2024 року.

Днями прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков видав дивну заяву про наступного президента РФ. За його словами, "новий" очільник Кремля після Путіна буде "таким самим, або іншим, але таким самим".

При цьому він наголосив, що російський диктатор ще не оголошував про свій намір балотуватися на майбутніх виборах.

Вас також можуть зацікавити новини: