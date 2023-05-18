Сьогодні на позачерговій нараді Путін оголосив, що плантації на Далекому Сході потрібно максимально "масштабувати" для Китаю.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує жертвувати російською економікою на догоду інтересів Китаю, який відомий своєю експансією ринків РФ.

Зокрема, на сьогоднішній нараді щодо прогресу весняних польових робіт у РФ він оголосив, що плантації на Далекому Сході слід повністю засіяти "соєю" для забезпечення китайського ринку. Відповідну "рекомендацію" він озвучив губернатору Амурської області Василю Орлову, пише The Moscow Times.

"Наші друзі в Китаї дуже доброзичливо ставляться до наших виробників [сої], в цьому сенсі готові приймати просто дуже велику кількість [поставок]" - сказав лідер РФ.

При цьому Путін вказав, що відповідна торгівля не тільки вигідна з точки зору відносин "стратегічного характеру", але і зручна Китаю через дешевизну російського продукту: "Російські поставки дешеві, оскільки транспортне плече виявляється дуже коротким", - підкреслив він.

Путін повідомив, що за рахунок торішнього врожаю сої РФ змогла "почати будувати заводи" та висловив надію що протягом декількох наступних років результат буде краще.

РФ може перейти на китайську мову

Нагадаємо, що наприкінці квітня директор Інституту країн Азії та Африки МДУ Олексій Маслов в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ заявив, що у РФ очікується сплеск популярності китайської мови. Вона буде за значимістю на рівні англійської, а може навіть й навіть вище.

При цьому Маслов вказав, що для росіян вже через 10 років "китайська" стане "повсякденною мовою знання".

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