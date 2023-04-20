Директор інституту вважає, що китайська стане мовою повсякденного знання, якою повинна буде володіти будь-яка освічена людина.

У Росії прогнозують зростання популярності китайської мови. Через 10 років вона може зрівнятися в РФ за популярністю з англійською.

Як пише російський пропагандистський ресурс "РИА Новости", такий прогноз зробив директор Інституту країн Азії та Африки МДУ Олексій Маслов.

"Китайська стане мовою повсякденного знання, якою повинна буде володіти будь-яка освічена людина, що працює з великою кількістю інформації, з Інтернетом, вважає експерт", – йдеться в повідомленні.

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Зближення Росії з Китаєм

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу приїхав з візитом до Росії. Під час зустрічі в Кремлі з президентом РФ Володимиром Путіним він подякував диктатору за "сприяння миру в усьому світі".

Крім того, міністр закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що КНР готова до партнерства з Росією. Пекін також має намір співпрацювати з міжнародним співтовариством для політичного врегулювання війни Росії проти України.

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