У своїй заяві Путін наголосив, що кожен, без огляду на заслуги, повинен виконувати російські закони.

Президент Росії Володимир Путін не виключає, що лауреата Нобелівської премії миру-2021, російського журналіста, головного редактора "Новой газеты" Дмитра Муратова можуть визнати "іноземним агентом" - "якщо він буде прикриватися Нобелівською премією як щитом".

Про це Путін заявив на пленарному засіданні "Російського енергетичного тижня", пише "Медуза".

"Якщо він (Муратов) не порушить російський закон, якщо він не дасть приводу для того, щоб бути оголошеним в якості "іноземного агента", значить, цього не буде. А якщо він буде прикриватися Нобелівською премією як щитом для того, щоб робити те, що порушує російський закон, значить, він піде на це свідомо, щоб привернути до себе увагу або з якихось інших міркувань", - заявив Путін.

Видання наголошує, що оскільки Нобелівська премія має грошову складову, це спровокувало обговорення, чи може російська влада оголосити Муратова "іноагентом", якщо він отримає гроші від Нобелівського комітету.

Путін уперше прокоментував нагороду. Він не вітав з нею журналіста. Від імені Кремля це зробив речник президента Дмитро Пєсков.

Читайте такожПутін підписав закон про ЗМІ-іноагентів

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Нобелівський комітет визначив лауреатів Нобелівської премії миру-2021 – її вручили Марії Рессі та Дмитру Муратову за мужню боротьбу та свободу вираження поглядів на Філіппінах та в Росії.

Муратов є першим лауреатом Нобелівської премії миру в пострадянській Росії. Очільниця Норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейс-Андерсен зазначила, що Муратов, попри вбивства співробітників та погрози, не відмовився від незалежної політики видання та послідовно відстоював права журналістів.

Того ж дня Міністерство юстиції Росії внесло до переліку ЗМІ, що виконують функції іноземного агента, кількох журналістів, які співпрацювали з виданням Муратова.

Зазначимо,статус ЗМІ-"іноагента" може отримати організація та фізична особа за будь-яку "організаційно-методичну допомогу" в занятті політичною діяльністю (її трактування дуже широке і стосується навіть дописів у соцмережах про політику), яка надається в інтересах "іноземного джерела".

"Іноагенти" змушені реєструватися при міністерстві юстиції, постійно звітувати про свої джерела доходів, а також вказувати текст затвердженої форми із зазначенням свого статусу під час відправлення будь-якого повідомлення.

"Новая газета", співзасновником якої є Муратов, за роки свого існування системно висвітлювало складні й незручні для російської верхівки теми: війну в Чечні, корупцію, переслідування й порушення прав людини.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко