Після визнання Путіним ЛДНР і введення туди регулярних військ РФ, європейська преса жахнулася. Видання вийшли з передовицями, які зазначають, що Путін поставив Європу на межу війни.

Сербський журнал вийшов із заголовком "Україна напала на Росію" на першій шпальты. Тим часом, авторитетні видання зазначили, що це президент РФ Володимир Путін поставив цілу Європу на межу війни.

Заголовок в сербському журналі супроводили знімками евакуйованих, розбитих будинків і військових зі зброєю. Журналісти "згодували" сербам кремлівські фейки про те, що українці обстріляли прикордонний пункт під Ростовом і снаряди потрапили на 150 метрів вглиб території Росії. А ще, виявляється російські фахівці ліквідували п'ятьох українських диверсантів, які намагалися перейти кордон з РФ. Скріншот обкладинки розмістив у себе в соцмережі журналіст Богдан Цюпин.

При цьому авторитетні західні видання бачать ситуацію дещо інакше. І вийшли з передовицями, на яких розмістили зовсім інший посил, за яким можна судити, що Путін офіційно визнаний Гітлером 21 століття.

Зокрема, видання Deutsche Welle шукає історичні прецеденти того, що робить російський президент щодо України і самопроголошених утворень на її території, пише Бі-бі-сі.

Опитані журналістами експерти вважають, що дії Володимира Путіна зараз аналогічні військовій окупації Чехословаччини нацистською Німеччиною, яка почалася з анексії Судетської області в 1938 році.

"Він створив свою власну штучну Судетську область і робить там те, що робив Гітлер", - сказала Саманта де Бендерн, науковий співробітник програми по Росії і Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House.

У свою чергу The Times зазначає, що Путін зробив кроки, спрямовані на розчленування України і посилення військової присутності в окупованих регіонах. Видання зазначило, що загрозу для Кремля становить не західна зброя в Україні, а західні ідеї: свобода, законність, суверенітет і безпека. Рух України в цьому напрямку, хоч і хиткий, але підриває режим в Росії.

Газета New York Times задається ж питанням: чи зможуть санкції Джо Байдена зупинити Володимира Путіна? Опитані журналістами газети експерти вважають, що ні. Принаймні, ті санкції, що вже були оголошені американським президентом і його європейськими колегами.

І одна з причин того, що санкції можуть не набути дії, полягає в тому, що Володимир Путін зробив висновки з 2014 року, коли Росія вперше зіткнулася з масштабними західними обмеженнями, і постарався ізолювати економіку країни так, щоб по ній було важко боляче вдарити.

А ось журнал Economist підраховував економічні втрати України від війни, яка поки не сталася, але вже призвела до суттєвих наслідків. За однією з оцінок, яку наводить видання, конфлікт з Росією обійшовся Україні в $280 млрд в період з 2014 по 2020 рік. Але збиток від останніх декількох місяців, коли США стали все наполегливіше заявляти про неминуче російське повномасштабне вторгнення, вимірюється не тільки грошима, але і назавжди відкладеними проектами і втраченими перспективами.

Вас також можуть зацікавити новини: