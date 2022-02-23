Сербський журнал вийшов із заголовком "Україна напала на Росію" на першій шпальты. Тим часом, авторитетні видання зазначили, що це президент РФ Володимир Путін поставив цілу Європу на межу війни.
Заголовок в сербському журналі супроводили знімками евакуйованих, розбитих будинків і військових зі зброєю. Журналісти "згодували" сербам кремлівські фейки про те, що українці обстріляли прикордонний пункт під Ростовом і снаряди потрапили на 150 метрів вглиб території Росії. А ще, виявляється російські фахівці ліквідували п'ятьох українських диверсантів, які намагалися перейти кордон з РФ. Скріншот обкладинки розмістив у себе в соцмережі журналіст Богдан Цюпин.
При цьому авторитетні західні видання бачать ситуацію дещо інакше. І вийшли з передовицями, на яких розмістили зовсім інший посил, за яким можна судити, що Путін офіційно визнаний Гітлером 21 століття.
Зокрема, видання Deutsche Welle шукає історичні прецеденти того, що робить російський президент щодо України і самопроголошених утворень на її території, пише Бі-бі-сі.
Опитані журналістами експерти вважають, що дії Володимира Путіна зараз аналогічні військовій окупації Чехословаччини нацистською Німеччиною, яка почалася з анексії Судетської області в 1938 році.
"Він створив свою власну штучну Судетську область і робить там те, що робив Гітлер", - сказала Саманта де Бендерн, науковий співробітник програми по Росії і Євразії лондонського аналітичного центру Chatham House.
У свою чергу The Times зазначає, що Путін зробив кроки, спрямовані на розчленування України і посилення військової присутності в окупованих регіонах. Видання зазначило, що загрозу для Кремля становить не західна зброя в Україні, а західні ідеї: свобода, законність, суверенітет і безпека. Рух України в цьому напрямку, хоч і хиткий, але підриває режим в Росії.
Газета New York Times задається ж питанням: чи зможуть санкції Джо Байдена зупинити Володимира Путіна? Опитані журналістами газети експерти вважають, що ні. Принаймні, ті санкції, що вже були оголошені американським президентом і його європейськими колегами.
І одна з причин того, що санкції можуть не набути дії, полягає в тому, що Володимир Путін зробив висновки з 2014 року, коли Росія вперше зіткнулася з масштабними західними обмеженнями, і постарався ізолювати економіку країни так, щоб по ній було важко боляче вдарити.
А ось журнал Economist підраховував економічні втрати України від війни, яка поки не сталася, але вже призвела до суттєвих наслідків. За однією з оцінок, яку наводить видання, конфлікт з Росією обійшовся Україні в $280 млрд в період з 2014 по 2020 рік. Але збиток від останніх декількох місяців, коли США стали все наполегливіше заявляти про неминуче російське повномасштабне вторгнення, вимірюється не тільки грошима, але і назавжди відкладеними проектами і втраченими перспективами.