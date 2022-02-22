Він порадив політикам викинути з голови сподівання на те, що широкої ескалації з боку РФ не буде. Також він перерахував наступні кроки РФ на Донбасі.

Початок повномасштабної ескалації з боку Росії це вже питання фактів і ситуації, яка динамічно змінюється.

Таку думку висловив посол України у США Валерій Чалий у соцмережі. Він зазначив, що в даний час наша країна "має відкриту збройну інтервенцію Росії в Україну, що закріплена навіть юридично російськими офіційними структурами".

По-друге, є акт агресії Росії проти України.

"І так - це і є широка ескалація. Якщо ні, тоді що??? І ви думаєте, вони далі не підуть? Не будьте наївними. Підуть. Аж до тієї межі, де будуть зупинені", - висловив думку дипломат.

Крім цього, Чалий спрогнозував наступні кроки країни-агресора.

- не тільки легалізація вже розміщених на території ОРДЛО російських військових, але й їх підсилення додатковою наступальною технікою та боєприпасами та введення додаткових підрозділів збройних сил РФ;

- створення на цій території російських військових баз;

- пересування важкої техніки, включно з ракетною артилерією впритул до лінії зіткнення;

- створення провокацій і підготовка наступальної операції, яка буде мати на меті розширення окупаційної території до адміністративних меж Донецької та Луганської областей;

- підтримка цієї військової операції російськими військовими угрупуваннями, які зосереджені на кордонах України;

- в разі подальшого розгортання операції - спроба оточити підрозділи українських Збройних Сил в зоні ООС...

"Без поправки на очікування і підготовку до складніших сценаріїв - будемо запізнюватися", - зазначив посол і додав, що нехай народ буде спокійно мобілізований, а політикам варто викинути "зі своєї голови оці марні сподівання", маючи на увазі сподівання, що повномасштабної війни не буде.

"Все. Рубікон перейдено", - підсумував дипломат.

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