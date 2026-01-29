Сі Цзіньпін пообіцяв ні на кого не нападати, яким би сильним не був Китай

Він заявив, що Китай ніколи не розпочинав війни та не окупував жодного сантиметра території іншої держави.

Цілі розвитку Китаю абсолютно мирні і наскільки б країна не ставала сильнішою, вона ніколи не загрожуватиме іншим державам.

Про це заявив президент Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Пекіні, передає Укрінформ.

"Китай завжди дотримувався шляху мирного розвитку, ніколи не розпочинав війни та не окупував жодного сантиметра території іншої країни. Незалежно від того, наскільки Китай розвиватиметься, він ніколи не загрожуватиме іншим країнам", - сказав Сі Цзіньпін.

За його словами, Китай готовий до широкої співпраці з Великою Британією.

"... Китай і Велика Британія повинні зміцнювати діалог та співпрацю для підтримки миру і стабільності у світі та сприяння економічному розвитку обох країн", - підкреслив глава Китаю.

У свою чергу Стармер зазначив, що економічне зростання та процвітання Великої Британії безпосередньо пов’язані із взаємодією з найбільшими світовими державами.

Очікується, що в Пекіні сторони підпишуть угоди про торговельну та інвестиційну співпрацю, що стане першим кроком до перезавантаження та розширення економічної взаємодії після кількох років охолодження китайсько-британських відносин.

Китай та війна в Україні

27 січня під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Китай і його лідер Сі Цзіньпін мають можливість закінчити війну РФ проти України, вплинувши на російського диктатора Володимира Путіна. Він додав, що натиснути на РФ також можна, скоротивши співпрацю.

В той же день видання Le Monde написало, що Китай готовий посилити стратегічну координацію з РФ та спільно покращити здатність реагувати на ризики та виклики.

