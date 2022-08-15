Путін вказав своєму колезі, що тісніші відносини відповідають інтересам обох країн і допоможуть зміцнити безпеку в Азії.

Президент РФ Володимир Путин заявив північнокорейському лідеру Кім Чен Ину, що Москва і Пхеньян спільними зусиллями забезпечать "подальше нарощування всього комплексу конструктивних двосторонніх зв'язків".

Про це повідомило північнокорейське Державне агентство ЦТАК.

У листі до Кім Чен Ина з нагоди відзначуваного в Північній Кореї Дня звільнення Путін вказав, що більш тісні відносини відповідають інтересам обох країн і допоможуть зміцнити безпеку і стабільність на Корейському півострові і в північно-східній Азії, повідомило агентство.

Кім Чен Ин також направив листа Путіну, в якому зазначив, що російсько-північнокорейська дружба зав'язалася в роки Другої світової війни з перемогою над Японією, яка окупувала Корейський півострів.

"Стратегічне і тактичне співробітництво, підтримка і солідарність між двома країнами піднімаються на новий рівень" для усунення загроз і провокацій з боку ворожих військових сил, йдеться в листі Кім Чен Ина.

ЦТАК не уточнило, що мається на увазі під ворожими силами, але зазвичай цей термін використовується щодо США і їх союзників.

Як повідомляв УНІАН, у липні Північна Корея визнала дві так звані "народні республіки" на Донбасі в якості незалежних держав, і офіційні особи піднімали питання про відправку туди північнокорейських робітників для допомоги в будівництві та інших роботах.

У відповідь Україна негайно розірвала відносини з Пхеньяном через цей крок.

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