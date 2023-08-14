За даними ЗМІ, навряд чи в'єтнамське керівництво буде радо бачити Путіна у своїй країні, оскільки це означатиме загострення відносин із Заходом.

Президент РФ Володимир Путін планує відвідати В'єтнам з візитом до кінця цього року – після того, як країну цієї осені відвідає президент США Джо Байден. Про це повідомляє видання Fulcrum.

Видання нагадує, що минулого тижня Байден повідомив, що "скоро" відправиться до В'єтнаму. Хоча він і не уточнив, коли саме, його поїздка в Ханой, швидше за все, відбудеться у вересні у зв'язку з самітом G20 в Нью-Делі (9-10 вересня). Відзначається, що візит Байдена є ще одним свідченням того значення, яке США надають зміцненню своїх відносин з В'єтнамом.

При цьому, як зазначає видання, президент Росії Володимир Путін також висловив зацікавленість у відвіданні В'єтнаму до кінця року. І це ставить країну перед непростою дилемою, оскільки, з одного боку, візити Байдена і Путіна дадуть В'єтнаму можливість показати, що він проводить збалансовану зовнішню політику. Але з іншого боку, у зв'язку з вторгненням Росії в Україну Ханою доведеться задуматися про те, як представити візит Путіна решті світу, особливо Заходу.

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Видання зазначає, що якщо Путін все-таки поїде до В'єтнаму, це буде дійсно дуже значимо, оскільки після вторгнення він практично не здійснював міжнародні візити, за винятком колишніх радянських республік та Ірану, а також майбутнього візиту до Туреччини. Однією з причин є і виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна, таким чином, будь-яка країна, яка є членом МКС, зобов'язана його заарештувати.

У той же час, пише видання, якщо Путін і поїде до В'єтнаму, то, ймовірно, після того, як візьме участь в саміті "Один пояс, один шлях" в Китаї в жовтні. Це мало б сенс з двох причин.

"По-перше, Росія може стверджувати, що спроби Заходу ізолювати її на міжнародному рівні зазнали невдачі. По-друге, Москва може оголосити, що "поворот Кремля на схід", оголошений в 2011 році, все ще триває і, що особливо важливо, це поворот не тільки в бік Китаю, але і в бік Південно-Східної Азії. Що ще більш важливо, ні Китай, ні В'єтнам не є членами МКС", - зазначає видання.

Однак залишається відкритим питання, чи буде в'єтнамське керівництво раде візиту Путіна.

Видання зазначає, що хоча Росія - старий друг В'єтнаму і сам Путін неймовірно популярний у країні, але В'єтнам не збирається жертвувати своїми національними інтересами заради Росії.

"Торгівля В'єтнаму з Росією невелика і після вторгнення падає. Найважливішими експортними ринками країни є США і Європа. Ханой був би не в ладах з Вашингтоном або Брюсселем, якби розстеляв перед Путіним червону доріжку", - зазначає видання. - Здається малоймовірним, що Байден погодився б відвідати В'єтнам, якби незабаром після цього планувалася поїздка Путіна. Схоже, російському лідеру доведеться задовольнятися можливістю сфотографуватися з головою КНР Сі Цзіньпіном в жовтні".

Візити Путіна - що відомо

Раніше турецькі ЗМІ анонсували візит Путіна до Туреччини. Візит лідера росіян на турецьку територію може відбутися "найближчими днями".

Відзначається, що метою візиту будуть переговори про відродження зернового коридору і повернення РФ до угоди.

Навесні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за депортацію українських дітей. Таким чином, всі країни, які ратифікували Римський статут, а це 123 держави, повинні заарештувати російського диктатора.

Водночас турецька влада не визнає рішення МКС й не зобов'язана арештовувати Путіна, оскільки не підписувала Римський статут.

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