У Кремлі відреагували на заяви європейських лідерів про неминучість діалогу з Путіним

Пєсков назвав заяви європейських політиків "позитивною еволюцією позицій".

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав заклики європейських лідерів відновити переговори з Москвою "позитивною еволюцією". Про це пише Politico.

"Москва взяла до уваги заяви, зроблені останніми днями низкою європейських лідерів, зокрема з Парижа, Рима та навіть Берліна, як би дивно це не звучало, про те, що для забезпечення стабільності в Європі потрібно розмовляти з росіянами. Це повністю відповідає нашому баченню", сказав він.

Він додав, що "якщо це справді відображає стратегічне бачення європейців, то це позитивна еволюція їхніх позицій".

У Європі допускають прямі переговори з Путіним

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно президент Франції Макрон припустив, що Європі доведеться відновити діалог з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це може статися, якщо зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні зазнають невдачі.

Макрона підтримала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Вона теж заявила, що настав час для Європи говорити з Росією, мовляв, інакше вплив Заходу "буде обмеженим". Утім, заявила італійська прем'єрка, Європа не повинна діяти хаотично, інакше зіграє на руку Путіну.

Водночас у Британії розкритикували заклики ЄС до прямих переговорів із Путіним. Міністерка закордонних справ Іветт Купер сказала, що Москва не продемонструвала жодного переконливого зацікавлення у мирі. "Я вважаю, що нам потрібні докази того, що Путін справді хоче миру, а на цей момент я все ще цього не бачу", - сказала вона і додала, що тиск на Москву має не послаблюватися, а посилюватися, зокрема через санкції та військову підтримку.

