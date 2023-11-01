Вони вимагають виконання вказаних умов до розгляду будь-якої допомоги Києву.

Конгресмен-республіканець Майк Гарсіа разом з колегами надіслали листа президенту США Джо Байдену стосовно допомоги для України. Вони закликали відокремити додаткове фінансування для Ізраїлю від пакета з коштами для Києва. Також вони висунули умови для подальшої підтримки країни у боротьбі з російською агресією.

Як повідомляється у заяві, конгресмени назвали зрозумілим те, що Ізраїль та Україна мають перемогти. Однак вони занепокоєні тим, що американські платники податків "втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемоги", через що затримується "критично важливе" фінансування для найбільшого союзника США — Ізраїлю.

За словами Гарсіа, умови мають бути виконані, перш ніж "хоч один долар" буде відправлено в Україну. Зокрема, вони хочуть аби Байден та президент Володимир Зеленський надали Конгресу США "фактичну стратегію перемоги", в якій буде чітке уявлення про те, як Україна переможе і скільки часу це займе, для "розуміння кінцевої мети".

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"Стратегія "ми з вами, поки не переможемо" або "ми повинні перемогти" не є стратегією перемоги", — стверджується у заяві.

Крім того, республіканці закликали зазначити "передбачувану ціну" майбутньої перемоги. Вони наголошують, що Байден та глава Пентагону Ллойд Остін мають "чітко інформувати" американців про стан війни в Україні, зокрема про прогрес України, причини "нинішньої безвиході" та надання оновленої інформації щодо контрнаступу.

На думку конгресменів, Байден і Остін повинні розповісти, чому майбутні інвестиції США є необхідними, яка зброя надсилається та як саме вона допоможе виграти війну. Також вони вимагають надати Конгресу список зброї, яка не була відправлена ​​в Україну, але була б ефективною для "виходу з нинішнього глухого кута".

Ще однією умовою є те, що президент та глава Пентагону повинні пояснити, що станеться, якщо допомога США для України припиниться та відповісти, чи відмовились би від своїх зусиль країни ЄС і НАТО, та чи змогла б Україна вистояти і перемогти без допомоги.

Республіканці хочуть, аби Мінфін США звітував перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії. Крім того, наполягають, щоб США та усі члени НАТО прийняли політику повних санкцій проти Росії, до яких би увійшли повні обмеження щодо нафти, зерна та рідкоземельних мінералів, оскільки наявні обмеження "не зазнали суттєвого впливу" на ці види експорту, які становлять основну частину доходів від експорту до РФ.

Конгресмени закликали пояснити, чи узгоджуються між США та Україною цілі в окупованому Криму та чи вважають Штати реалістичним бажання Києва повернути півострів.

За їхніми словами, Байден повинен надати зобов’язання та докази того факту, що його адміністрація "не ставить під загрозу" графік і вартість критично важливих внутрішніх програм щодо зброї або зобов’язань, взятих США щодо програм Тайваню та Ізраїлю.

"Ми не можемо канібалізувати потенціал наших власних можливостей — або наших інших вимог стратегічного партнерства — для виконання зобов’язань перед Україною", — йдеться у листі.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

Як відомо у Штатах розгорівся скандал через бурхливе обговорення військової допомоги двом союзникам Вашингтона.

Адміністрація Байдена хоче розділити між Україною, Ізраїлем та іншими державами 106 мільярдів доларів допомоги так, щоб 61 мільярд отримала Україна.

Новий спікер Палати Представників Конгресу Майк Джонсон запропонував виділити Ізраїлю окремий пакет допомоги на суму 14,5 мільярда доларів.

Лідер республіканської меншини в Сенаті Мітч МакКоннелл вважає, що допомога обом країнам повинна увійти в загальний пакет фінансування.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер назвав "вкрай неадекватною" пропозицію республіканців виділити понад 14 мільярдів доларів допомоги Ізраїлю і оплатити це за рахунок скорочення бюджету податкової служби, при цьому виключивши Україну.

ЗМІ ж писали, що Байден накладе "вето" на масштабний пакет допомоги Ізраїлю, який Республіканська партія запропонувала в понеділок 30 жовтня.

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