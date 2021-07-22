У виступі 1998 року Кентаро Кобаясі сказав фразу "нумо пограймо в Голокост".

Оргкомітет Олімпіади в Токіо ухвалив рішення звільнити режисера церемонії відкриття Кентаро Кобаясі, оскільки в 1998 році він пожартував про Голокост. Церемонія відкриття має відбутися вже в п'ятницю.

Як повідомляє Associated Press, про звільнення Кобаясі заявив президент оргкомітету Сейко Хашимото. Режисера звинуватили в насмішках над геноцидом євреїв у комедійному виступі. Зокрема, він вимовив фразу"нумо пограймо в Голокост".

"Ми дізналися, що пан Кобаясі в його виступі використовував фразу, яка висміювала історичну трагедію... ми приносимо глибокі вибачення за такий розвиток подій за день до церемонії відкриття, а також за проблеми і занепокоєння в багатьох залучених сторін", - сказав Хашимото.

Зазначається, що Кобаясі в минулому входив в популярний дует коміків Rahmens. Нещодавно фрагмент його номера з жартом про Голокост потрапив в мережу, спровокувавши шквал критики.

Раніше організатори Олімпіади відмовилися від послуг композитора Кейго Оямади, оскільки раніше він зізнавався ЗМІ, що знущався над однокласниками в школі. Його музика не буде використовуватися на церемонії відкриття.

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Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття Олімпіади в Токіо відбудеться 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор в 2021 році. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

Естафета Олімпійського вогню стартувала в японській префектурі Фукусума 25 березня.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

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Автор: Дмитро Захаров