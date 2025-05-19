Маврикій незабаром отримає контроль над островами Чагос, де розташована стратегічна британсько-американська військова база.

Маврикій і Росія домовилися про тіснішу співпрацю в галузі рибальства та "морських досліджень". Як пише The Telegraph, ці переговори стривожили деяких представників Великої Британії, які наголошують, що Маврикій незабаром отримає контроль над островами Чагос, де розташована стратегічна британсько-американська військова база.

Раніше прем'єр-міністр Британії Кейр Стармер погодився відмовитися від суверенітету над архіпелагом і здати в оренду Дієго-Гарсія, найбільший з островів, на якому розташована база.

Уряд стверджує, що угода, яка обійдеться Великій Британії в 9 мільярдів фунтів стерлінгів упродовж 100 років, забезпечить військовій базі "безпеку" від юридичних загроз з боку Маврикія, який уже давно претендує на ці острови. Після завершення передачі островів Чагос Маврикій контролюватиме права на рибальство в цьому районі та відповідатиме за збереження морського середовища.

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Водночас критики кажуть, що це дасть змогу союзникам Маврикія, зокрема Росії, будувати спостережні пости навколо Дієго-Гарсія, що поставить під загрозу безпеку бази.

Дама Пріті Патель, тіньовий міністр закордонних справ Британії, заявила, що тісні зв'язки між Росією і Маврикієм викликають нові побоювання з приводу угоди щодо Чагосу.

"Неможливо уявити, що уряд, чиїм першочерговим завданням і пріоритетом має бути оборона королівства, віддасть один із найважливіших стратегічних і військових активів країні, яка уклала угоду з Росією... країною, відповідальною за війну на європейській землі", - сказала вона в інтерв'ю The Telegraph.

Водночас міністри наполягають, що угода щодо Чагосу міститиме гарантії безпеки, які запобігатимуть шпигунству з боку іноземних держав, і вказують на підтримку угоди від адміністрації Трампа.

Британія - новини

Раніше у Великій Британії засудили до тюремного ув'язнення шістьох громадян Болгарії, яких засудили за шпигунство на користь Росії.

Також ЗМІ писали, що британський флот має секретну сенсорну зброю для полювання на російські підводні човни. Технологія зі штучним інтелектом, розроблена для відстеження китів, тепер працюватиме на морських дронах для захисту британських вод від загроз.

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